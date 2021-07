Supryaga vicino al Genoa. Il Secolo XIX: "A metà prezzo rispetto a un anno fa"

Spazio al calciomercato del Genoa sulle pagine de Il Secolo XIX. "Supryaga, sprint per l'attacco: l'ucraino a un passo dal Grifone. A metà prezzo rispetto a un anno fa" scrive il quotidiano. Supryaga sta per lasciare la Dinamo Kiev. Lo scorso anno era stato nel mirino del Bologna ma Walter Sabatini si arrese dinanzi alla richiesta di 15 milioni. Quest'anno ha trovato meno spazi con la Dinamo e così il club ucraino è disposto ad abbassare un po' le pretese. L'operazione tra Genoa e Dinamo Kiev si può chiudere intorno ai 7-8 milioni di bonus ma non si esclude nemmeno un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.