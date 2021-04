Torino-Juve, Tuttosport titola: "Il derby tra orgoglio e paura"

Oggi derby-day. Come scrive Tuttosport Davide Nicola non si fida del momento poco felice della Juventus. Lui guarda al presente e ad un match che per i granata diventa fondamentale in vista della corsa alla salvezza, dato che la situazione è sempre più drammatica e il tempo stringe. Pirlo invece ha dovuto fare i conti con lo sconsiderato comportamento di Dybala, McKennie e Arthur, che ha deciso di non convocare. L'allenatore della Juve era furibondo e la sua scelta è stata accolta positivamente sia da Chiellini che da Buffon. Tutta la disponibilità a perdonare, nessuna a condannare.