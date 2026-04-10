Torna la Serie A, Il Tempo: "Roma col Pisa per restare in scia alla Champions"
TUTTO mercato WEB
"Roma col Pisa per restare in scia alla Champions": nella prima pagina di oggi de Il Tempo, nello specifico in taglio alto, è presente questo titolo. Giallorossi in cerca di riscatto dopo la cinquina presa a San Siro contro l'Inter, toscani in campo per giocarsi le residue speranze di mantenere la categoria.
Gasperini alla vigilia: "Incontriamo una squadra quasi retrocessa, ma sappiamo che il Pisa è sempre una squadra ostica che ha fatto ottime prestazioni e le partite vanno sempre vinte. Non abbiamo margini di errore a cominciare da domani. Le gare di Serie A poi possono diventare agevoli, ma all'inizio sono sempre complicate. Sappiamo che vincendo domani ci avvicineremo a qualcuna. Possiamo fare un bel passo in avanti".
Articoli correlati
Champions senza italiane e senza... italiani. Solo 4 su 176 giocatori nei quarti (ma uno è un 3° portiere)
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Le tardive proposte di Gravina non lo riscattano affatto, ma ci dicono cosa non è possibile fare. Conte-Napoli: la Nazionale sarebbe una soluzione per tutti, anche per De Laurentiis. Allegri resta comunque un candidato, e non ha chiuso
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Champions senza italiane e senza... italiani. Solo 4 su 176 giocatori nei quarti (ma uno è un 3° portiere)
Italia ripescata al Mondiale? Il giornalista iraniano: "Immeritato, ma arriverebbe almeno ai quarti"
Serie A
Champions senza italiane e senza... italiani. Solo 4 su 176 giocatori nei quarti (ma uno è un 3° portiere)
Serie B
Serie C
Serie C, 36ª giornata: possibili verdetti nel Girone B, sfida a distanza al vertice. La guida completa
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"