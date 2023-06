Vaciago su Tuttosport: "Juve in Conference? Per qualcuno l'afflittività sarebbe fargliela fare"

La Juventus ripartirà (forse) dalla Conference League. Una prospettiva che non scalda i cuori dei tifosi, tant'è - scrive Guido Vaciago su Tuttosport - che "le intimidazioni dell’Uefa sull’esclusione dall’Europa non suonano così minacciose", e c'è chi dice, "scherzando fino a un certo punto, che la vera afflittività sarebbe fargliela fare, la Conference, ai bianconeri, altro che liberargli i giovedì sera. Una squadra che deve ricostruire necessiterebbe di settimane libere, non di una massacrante tournée nell’Europa minore". L'inutile e sofferta vittoria con l'Udinese, ad ogni modo, indica almeno un sentiero dal quale ricominciare il cammino: "Federico Chiesa chiude con un gol il calvario del suo ritorno dall’infortunio al ginocchio.

È uno dei migliori giocatori italiani, ha uno spirito molto juventino, ha l’età e il talento per diventare un leader o un trascinatore della Juventus del futuro. In un momento in cui la nuova dirigenza deve compiere scelte importanti, Chiesa e quelli come lui possono essere un punto di riferimento. Non sarà una Juventus ricca quella che ricomincerà da una campagna più di cessioni che di acquisti, avrà bisogno di uomini, di ragazzi affamati, di gente che creda fortemente nella rinascita agonistica di un club in uno dei momenti più difficili della sua storia. E alla guida di questo gruppo, serve un allenatore che abbia la voglia di insegnare loro come deve giocare una Juventus con l’obbligo di tornare a vincere, che abbia la forza di volontà di lavorare con costanza, cambiando tutto quello che non ha funzionato nelle ultime due stagioni", chiosa il giornalista.