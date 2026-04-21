Verso Milan-Juve, Allegri aspetta Spalletti a San Siro. La Stampa: "Giganti da podio"

"Giganti da podio" scrive La Stampa nella sua sezione sportiva odierna. Allegri aspetta Spalletti a San Siro. Per la prima volta nella storia si affrontano due allenatori con almeno 300 vittorie in Serie A. Ma Milan-Juventus vale molto di più: in palio c’è la corsa al secondo posto.

Il futuro di Max in rossonero è ancora tutto da scrivere. L’ex ct è sicuro di restare l’anno prossimo dopo il rinnovo del contratto firmato con la Vecchia Signora. E spinge i suoi: "Arrivare quarti, terzi o secondi fa grande differenza".