Weah alla Gazzetta dello Sport: "Ibra un condottiero. Il mio Milan è da scudetto"

L'ex Milan George Weah parla alla Gazzetta dello Sport: "Ibra un condottiero. Il mio Milan è da scudetto". Le parole del liberiano sul momento dei rossoneri: "Il Milan è in testa alla classifica, può essere la migliore del campionato. Perché dovrebbe sorprendermi? Stiamo parlando del Milan, mica di una squadra qualsiasi. Dovevano ritrovarsi e lo stanno facendo, perché la cultura della vittoria fa parte del Dna rossonero. Ecco perché non sono affatto sorpreso". Prosegue George Weah parlando delle ambizioni del Milan: "Io non so se il Milan riuscirà a vincere lo scudetto, perché Juventus, Inter e Napoli sono grandi rivali e perché mancano ancora 20 partite e nel calcio le cose cambiano rapidamente. Però non ho dubbi sul fatto che possa lottare fino in fondo". Spazio poi a Ibra: "Sono contento che il Milan l’abbia preso perché può essere molto utile al club nel lavoro con i giovani perché i ragazzi, tanto in prima squadra come nella Primavera, in lui hanno un grande esempio e una fonte d’ispirazione. È il migliore esempio di ciò che può fare un condottiero, sono contento per lui. L'età non conta. Se lavori duro, mantieni intatta la passione e continui a divertirti giocando, l’età sparisce".