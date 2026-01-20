Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
TUTTO mercato WEB
Nella penultima giornata della League Phase di Champions League, l'Atalanta si prepara a ospitare l'Athletic Bilbao in una sfida cruciale per il prosieguo della competizione.
Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao quote
L'Atalanta vuole ripartire alla grande: quattro vittorie nelle ultime cinque partite di Champions l'hanno proiettata al terzo posto del girone, alla pari di colossi come PSG e Manchester City. I nerazzurri puntano a confermarsi tra le prime otto, così da conquistare la qualificazione agli ottavi senza passare dai playoff. Dall'altra parte, l'Athletic Bilbao attraversa un momento molto delicato. I baschi hanno collezionato tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro giornate di Liga e, in Champions, dopo sei gare vantano solo una vittoria, due pareggi e tre ko, trovandosi attualmente in zona eliminazione. La trasferta a Bergamo diventa quindi fondamentale per cercare punti vitali e riaccendere le speranze per il passaggio del turno. E nelle quote Atalanta-Athletic Bilbao, l'esito OVER 2,5 offerto a:
Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao: OVER 2,5
|1.94
|info
|2.00
|info
|1.93
|info
|1.96
|info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
|fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito
|info
|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
|info
|fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito
|info
|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
|info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Atalanta Athletic Bilbao pronostico, i precedenti
Atalanta e Athletic Bilbao si affrontano per la prima volta in assoluto nella loro storia. La Dea, tuttavia, vanta già qualche esperienza contro squadre spagnole: nelle 9 sfide disputate contro Valencia, Barcellona, Real Madrid e Villarreal, il bilancio è però negativo, con due vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. Anche l'Athletic Bilbao non è nuovo a sfide contro club italiani: in 22 incontri complessivi i baschi hanno ottenuto dieci vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte, dimostrando di poter dire la propria contro le formazioni del Bel Paese.
Pronostico marcatore Atalanta-Athletic Bilbao
Uno dei possibili protagonisti di Atalanta-Athletic Bilbao potrebbe essere Charles De Ketelaere. Il belga si è messo in luce nelle ultime due sfide europee contro Francoforte e Chelsea, siglando due gol e fornendo altrettanti assist, dimostrandosi uno degli uomini più pericolosi del reparto offensivo della Dea. Nonostante l'affollamento offensivo a disposizione di Palladino, l'ex Milan resta un punto fermo della squadra e anche stasera dovrebbe partire titolare, pronto a fare la differenza. E nelle scommesse Atalanta-Athletic Bilbao, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
Scommesse marcatore Atalanta-Athletic Bilbao: DE KETELAERE SEGNA
|2.75
|info
|3.00
|info
|3.05
|info
|3.00
|info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Atalanta-Athletic Bilbao è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 21 gennaio alle 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online
Altre notizie Pronostici