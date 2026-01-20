Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo

Nella penultima giornata della League Phase di Champions League, l'Atalanta si prepara a ospitare l'Athletic Bilbao in una sfida cruciale per il prosieguo della competizione.

Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao quote

L'vuole ripartire alla grande: quattro vittorie nelle ultime cinque partite di Champions l'hanno proiettata al terzo posto del girone, alla pari di colossi come PSG e Manchester City. I nerazzurri puntano a confermarsi tra le prime otto, così da conquistare la qualificazione agli ottavi senza passare dai playoff. Dall'altra parte, l'attraversa un momento molto delicato. I baschi hanno collezionato tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro giornate di Liga e, in Champions, dopo sei gare vantano solo una vittoria, due pareggi e tre ko, trovandosi attualmente in zona eliminazione. La trasferta a Bergamo diventa quindi fondamentale per cercare punti vitali e riaccendere le speranze per il passaggio del turno. E nelle, l'esito OVER 2,5 offerto a:

Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao: OVER 2,5 1.94 info 2.00 info 1.93 info 1.96 info

Atalanta Athletic Bilbao pronostico, i precedenti

Atalanta e Athletic Bilbao si affrontano per la prima volta in assoluto nella loro storia. La Dea, tuttavia, vanta già qualche esperienza contro squadre spagnole: nelle 9 sfide disputate contro Valencia, Barcellona, Real Madrid e Villarreal, il bilancio è però negativo, con due vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. Anche l'Athletic Bilbao non è nuovo a sfide contro club italiani: in 22 incontri complessivi i baschi hanno ottenuto dieci vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte, dimostrando di poter dire la propria contro le formazioni del Bel Paese.

Pronostico marcatore Atalanta-Athletic Bilbao

Uno dei possibili protagonisti di Atalanta-Athletic Bilbao potrebbe essere. Il belga si è messo in luce nelle ultime due sfide europee contro Francoforte e Chelsea, siglando due gol e fornendo altrettanti assist, dimostrandosi uno degli uomini più pericolosi del reparto offensivo della Dea. Nonostante l'affollamento offensivo a disposizione di Palladino, l'ex Milan resta un punto fermo della squadra e anche stasera dovrebbe partire titolare, pronto a fare la differenza. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Atalanta-Athletic Bilbao: DE KETELAERE SEGNA 2.75 info 3.00 info 3.05 info 3.00 info

Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 21 gennaio alle 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

