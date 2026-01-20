Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo

Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Nella penultima giornata della League Phase di Champions League, l'Atalanta si prepara a ospitare l'Athletic Bilbao in una sfida cruciale per il prosieguo della competizione.

Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao quote


L'Atalanta vuole ripartire alla grande: quattro vittorie nelle ultime cinque partite di Champions l'hanno proiettata al terzo posto del girone, alla pari di colossi come PSG e Manchester City. I nerazzurri puntano a confermarsi tra le prime otto, così da conquistare la qualificazione agli ottavi senza passare dai playoff. Dall'altra parte, l'Athletic Bilbao attraversa un momento molto delicato. I baschi hanno collezionato tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro giornate di Liga e, in Champions, dopo sei gare vantano solo una vittoria, due pareggi e tre ko, trovandosi attualmente in zona eliminazione. La trasferta a Bergamo diventa quindi fondamentale per cercare punti vitali e riaccendere le speranze per il passaggio del turno. E nelle quote Atalanta-Athletic Bilbao, l'esito OVER 2,5 offerto a:

Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao: OVER 2,5
netbet1.94info
bet3652.00info
vincitu1.93info
netwin1.96info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
netbetfino a 1.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
vincitufino a 15 euro, col 50% sul primo depositoinfo
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Atalanta Athletic Bilbao pronostico, i precedenti


Atalanta e Athletic Bilbao si affrontano per la prima volta in assoluto nella loro storia. La Dea, tuttavia, vanta già qualche esperienza contro squadre spagnole: nelle 9 sfide disputate contro Valencia, Barcellona, Real Madrid e Villarreal, il bilancio è però negativo, con due vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. Anche l'Athletic Bilbao non è nuovo a sfide contro club italiani: in 22 incontri complessivi i baschi hanno ottenuto dieci vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte, dimostrando di poter dire la propria contro le formazioni del Bel Paese.

Pronostico marcatore Atalanta-Athletic Bilbao


Uno dei possibili protagonisti di Atalanta-Athletic Bilbao potrebbe essere Charles De Ketelaere. Il belga si è messo in luce nelle ultime due sfide europee contro Francoforte e Chelsea, siglando due gol e fornendo altrettanti assist, dimostrandosi uno degli uomini più pericolosi del reparto offensivo della Dea. Nonostante l'affollamento offensivo a disposizione di Palladino, l'ex Milan resta un punto fermo della squadra e anche stasera dovrebbe partire titolare, pronto a fare la differenza. E nelle scommesse Atalanta-Athletic Bilbao, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Atalanta-Athletic Bilbao: DE KETELAERE SEGNA
williamhill2.75info
starcasino3.00info
marathonbet3.05info
snai3.00info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Atalanta-Athletic Bilbao è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 21 gennaio alle 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Marraffa: "Mercato invernale complicato. Se non ci sono uscite è difficile comprare"... Marraffa: "Mercato invernale complicato. Se non ci sono uscite è difficile comprare"
Ederson: "Raspadori è forte. Si sta ambientando molto bene all'Atalanta e non è da... Ederson: "Raspadori è forte. Si sta ambientando molto bene all'Atalanta e non è da tutti"
Atalanta, Palladino: "Lookman ha anticipato il rientro per esserci. L'ho apprezzato... Atalanta, Palladino: "Lookman ha anticipato il rientro per esserci. L'ho apprezzato molto"
Altre notizie Pronostici
Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel... Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria... Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Quote risultato esatto Inter Arsenal Quote risultato esatto Inter Arsenal
Pronostico Inter-Arsenal, i nerazzurri si giocano la qualificazione diretta Pronostico Inter-Arsenal, i nerazzurri si giocano la qualificazione diretta
Pronostico Copenhagen-Napoli, gli azzurri non possono sbagliare Pronostico Copenhagen-Napoli, gli azzurri non possono sbagliare
Pronostico Lazio-Como, la corsa all'Europa passa dall'Olimpico Pronostico Lazio-Como, la corsa all'Europa passa dall'Olimpico
Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti
Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata