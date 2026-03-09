Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:00
di Lorenzo Zoppi

Torna la Champions League. L'Atalanta di Raffaele Palladino, unica squadra italiana ancora in corsa nella competizione, si prepara ad affrontare una delle principali candidate alla vittoria finale, il Bayern Monaco.

Pronostico Atalanta-Bayern Monaco quote


L'Atalanta arriva all'appuntamento con grande entusiasmo dopo la clamorosa rimonta nei playoff contro il Borussia Dortmund, decisa dal rigore di Lazar Samardzic al 98'. Alla New Balance Arena, inoltre, i numeri recenti fanno ben sperare la formazione nerazzurra, capace di conquistare quattro vittorie nelle ultime cinque gare casalinghe.

Dall'altra parte arriva però un Bayern Monaco in grande salute. Con la Bundesliga praticamente già in tasca (+11 sul Borussia Dortmund secondo) la squadra di Vincent Kompany può concentrare gran parte delle proprie energie sulla Champions. I bavaresi si presentano a Bergamo forti di quattro vittorie nelle ultime cinque trasferte, con 15 gol segnati e 6 subiti, numeri che confermano tutta la loro pericolosità anche lontano da casa. E nelle quote Atalanta-Bayern Monaco, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Atalanta-Bayern Monaco: GOAL
vincitu1.51info
netbet1.51info
starcasino1.51info
admiralbet1.52info
Atalanta Bayern Monaco pronostico, i precedenti


Quella di domani sera sarà una sfida inedita: Atalanta e Bayern Monaco, infatti, non si sono mai affrontate nella loro storia. I bavaresi vantano però una lunga tradizione contro le squadre italiane: nelle 53 partite disputate hanno collezionato 23 vittorie, 10 pareggi e 20 sconfitte. L'ultima trasferta italiana dei bavaresi risale alla scorsa stagione, quando nel ritorno dei quarti di finale di Champions League pareggiarono 2-2 a San Siro contro l'Inter, risultato che sancì la loro eliminazione dalla competizione. Diverso ma comunque positivo il bilancio dell'Atalanta: i bergamaschi hanno affrontato avversarie tedesche 15 volte, ottenendo 7 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Pronostico marcatore Atalanta-Bayern Monaco


Uno dei possibili protagonisti della sfida tra Atalanta e Bayern Monaco potrebbe essere Harry Kane. Rimasto a riposo nell'ultima gara di campionato a causa di un fastidio al polpaccio, l'attaccante inglese ha però preso parte regolarmente all'ultimo allenamento e dovrebbe essere recuperato in vista della sfida di Bergamo. Una buona notizia per Vincent Kompany, che potrà così contare sul suo bomber: Kane ha infatti realizzato 8 gol nelle prime 8 partite di Champions League, confermandosi uno degli attaccanti più decisivi della competizione. E nelle scommesse Atalanta-Bayern Monaco, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Atalanta-Bayern Monaco: KANE SEGNA
bet3652.00info
netwin2.00info
betflag1.95info
williamhill1.66info
Dove vedere Atalanta-Bayern Monaco in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Atalanta-Bayern Monaco è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 10 marzo alle 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

