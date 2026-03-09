Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa

Torna la Champions League. L'Atalanta di Raffaele Palladino, unica squadra italiana ancora in corsa nella competizione, si prepara ad affrontare una delle principali candidate alla vittoria finale, il Bayern Monaco.

Pronostico Atalanta-Bayern Monaco quote

L'arriva all'appuntamento con grande entusiasmo dopo la clamorosa rimonta nei playoff contro il Borussia Dortmund, decisa dal rigore di Lazar Samardzic al 98'. Alla New Balance Arena, inoltre, i numeri recenti fanno ben sperare la formazione nerazzurra, capace di conquistare quattro vittorie nelle ultime cinque gare casalinghe.

Dall'altra parte arriva però un Bayern Monaco in grande salute. Con la Bundesliga praticamente già in tasca (+11 sul Borussia Dortmund secondo) la squadra di Vincent Kompany può concentrare gran parte delle proprie energie sulla Champions. I bavaresi si presentano a Bergamo forti di quattro vittorie nelle ultime cinque trasferte, con 15 gol segnati e 6 subiti, numeri che confermano tutta la loro pericolosità anche lontano da casa. E nelle quote Atalanta-Bayern Monaco, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Atalanta-Bayern Monaco: GOAL 1.51 info 1.51 info 1.51 info 1.52 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino al 50 euro, senza deposito con SPID info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Atalanta Bayern Monaco pronostico, i precedenti

Quella di domani sera sarà una: Atalanta e Bayern Monaco, infatti, non si sono mai affrontate nella loro storia. I bavaresi vantano però una lunga tradizione contro le squadre italiane: nelle 53 partite disputate hanno collezionato 23 vittorie, 10 pareggi e 20 sconfitte. L'ultima trasferta italiana dei bavaresi risale alla scorsa stagione, quando nel ritorno dei quarti di finale di Champions League pareggiarono 2-2 a San Siro contro l'Inter, risultato che sancì la loro eliminazione dalla competizione. Diverso ma comunque positivo il bilancio dell'Atalanta: i bergamaschi hanno affrontato avversarie tedesche 15 volte, ottenendo 7 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Pronostico marcatore Atalanta-Bayern Monaco

Uno dei possibili protagonisti della sfida tra Atalanta e Bayern Monaco potrebbe essere. Rimasto a riposo nell'ultima gara di campionato a causa di un fastidio al polpaccio, l'attaccante inglese ha però preso parte regolarmente all'ultimo allenamento e dovrebbe essere recuperato in vista della sfida di Bergamo. Una buona notizia per Vincent Kompany, che potrà così contare sul suo bomber: Kane ha infatti realizzato 8 gol nelle prime 8 partite di Champions League, confermandosi uno degli attaccanti più decisivi della competizione. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Atalanta-Bayern Monaco: KANE SEGNA 2.00 info 2.00 info 1.95 info 1.66 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Atalanta-Bayern Monaco in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 10 marzo alle 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su: