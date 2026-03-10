Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu

Un grande classico delle notti europee. Per la quinta stagione consecutiva Real Madrid e Manchester City si ritrovano faccia a faccia in una sfida a eliminazione diretta di Champions League. Un confronto ormai diventato consuetudine, capace comunque di regalare ogni anno spettacolo, tensione e colpi di scena.

Pronostico Real Madrid-Manchester City quote

Ilè arrivato agli ottavi dopo aver superato, non senza difficoltà, il Benfica ai playoff. In questa stagione i blancos stanno vivendo un rendimento piuttosto altalenante: lo dimostrano le due sconfitte nelle ultime tre partite di campionato e le tre battute d'arresto nelle otto gare disputate nella League Phase di Champions. Di tutt'altro segno, invece, il momento del. Dopo un avvio di stagione sottotono, la squadra di Pep Guardiola sembra aver ritrovato fiducia e brillantezza, come testimoniano le 9 vittorie e i due pareggi nelle ultime undici partite. Un rendimento molto solido che, tuttavia, lontano da casa tende a mostrare qualche crepa in più. E nelle, l'esito MULTIGOAL 1-5 è offerto a:

Pronostico Real Madrid-Manchester City: MULTIGOAL 1-5 Bookmaker standard new 1.08 1.08 info 1.09 6.00 info 1.09 1.09 info 1.08 1.08 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 2.050 euro, col 100% sul primo deposito info fino al 50 euro, senza deposito con SPID info fino a 4.007 euro, con 1.005€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Real Madrid Manchester City pronostico, i precedenti

I precedenti tra Real Madrid e Manchester City raccontano di una rivalità ormai consolidata e piuttosto equilibrata. Nei 15 confronti complessivi il bilancio sorride di poco agli spagnoli, che hanno ottenuto 6 vittorie contro le 5 degli inglesi, mentre 4 sfide si sono concluse in parità. L'incrocio più recente risale proprio a questa stagione di Champions League, nella gara di League Phase disputata al Bernabeu: in quell'occasione fu il City a imporsi 2-1, ribaltando l'iniziale vantaggio di Rodrygo grazie alle reti di O'Reilly e Haaland.

Negli anni recenti, invece, le qualificazioni si sono alternate più volte: semifinale 2015/16 al Real Madrid, ottavi 2019/20 al Manchester City, semifinale 2021/22 ancora ai blancos, semifinale 2022/23 agli inglesi, quarti 2023/24 di nuovo al Real e playoff 2024/25 ancora alla squadra spagnola.

Pronostico marcatore Real Madrid-Manchester City

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Real Madrid e Manchester City potrebbe esserci. Considerate le diverse assenze tra le fila dei padroni di casa - su tutti Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Rodrygo - il gigante norvegese è pronto a prendersi la scena. E i 3 gol segnati nelle ultime tre sfide contro il Real Madrid confermano la sua pericolosità. Rimasto a riposo nell'ultima gara di FA Cup, Haaland è pronto a riprendersi il posto al centro dell'attacco e a migliorare ulteriormente il suo bottino in Champions, che al momento conta già 7 gol nelle prime 8 partite disputate. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Real Madrid-Manchester City: HAALAND SEGNA 1.88 info 1.90 info 1.80 info 1.85 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Real Madrid-Manchester City in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 11 marzo alle 21:00 allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. La partita sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Prime Video o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su: