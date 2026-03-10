Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 21:00
di Lorenzo Zoppi

Un grande classico delle notti europee. Per la quinta stagione consecutiva Real Madrid e Manchester City si ritrovano faccia a faccia in una sfida a eliminazione diretta di Champions League. Un confronto ormai diventato consuetudine, capace comunque di regalare ogni anno spettacolo, tensione e colpi di scena.

Pronostico Real Madrid-Manchester City quote


Il Real Madrid è arrivato agli ottavi dopo aver superato, non senza difficoltà, il Benfica ai playoff. In questa stagione i blancos stanno vivendo un rendimento piuttosto altalenante: lo dimostrano le due sconfitte nelle ultime tre partite di campionato e le tre battute d'arresto nelle otto gare disputate nella League Phase di Champions. Di tutt'altro segno, invece, il momento del Manchester City. Dopo un avvio di stagione sottotono, la squadra di Pep Guardiola sembra aver ritrovato fiducia e brillantezza, come testimoniano le 9 vittorie e i due pareggi nelle ultime undici partite. Un rendimento molto solido che, tuttavia, lontano da casa tende a mostrare qualche crepa in più. E nelle quote Real Madrid-Manchester City, l'esito MULTIGOAL 1-5 è offerto a:

Pronostico Real Madrid-Manchester City: MULTIGOAL 1-5
Bookmakerstandardnew
admiralbet1.081.08info
planetwin3651.096.00info
starcasino1.091.09info
eurobet1.081.08info
Real Madrid Manchester City pronostico, i precedenti


I precedenti tra Real Madrid e Manchester City raccontano di una rivalità ormai consolidata e piuttosto equilibrata. Nei 15 confronti complessivi il bilancio sorride di poco agli spagnoli, che hanno ottenuto 6 vittorie contro le 5 degli inglesi, mentre 4 sfide si sono concluse in parità. L'incrocio più recente risale proprio a questa stagione di Champions League, nella gara di League Phase disputata al Bernabeu: in quell'occasione fu il City a imporsi 2-1, ribaltando l'iniziale vantaggio di Rodrygo grazie alle reti di O'Reilly e Haaland.

Negli anni recenti, invece, le qualificazioni si sono alternate più volte: semifinale 2015/16 al Real Madrid, ottavi 2019/20 al Manchester City, semifinale 2021/22 ancora ai blancos, semifinale 2022/23 agli inglesi, quarti 2023/24 di nuovo al Real e playoff 2024/25 ancora alla squadra spagnola.

Pronostico marcatore Real Madrid-Manchester City


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Real Madrid e Manchester City potrebbe esserci Erling Haaland. Considerate le diverse assenze tra le fila dei padroni di casa - su tutti Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Rodrygo - il gigante norvegese è pronto a prendersi la scena. E i 3 gol segnati nelle ultime tre sfide contro il Real Madrid confermano la sua pericolosità. Rimasto a riposo nell'ultima gara di FA Cup, Haaland è pronto a riprendersi il posto al centro dell'attacco e a migliorare ulteriormente il suo bottino in Champions, che al momento conta già 7 gol nelle prime 8 partite disputate. E nelle scommesse Real Madrid-Manchester City, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Real Madrid-Manchester City: HAALAND SEGNA
vincitu1.88info
netbet1.90info
snai1.80info
betflag1.85info
Dove vedere Real Madrid-Manchester City in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Real Madrid-Manchester City è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 11 marzo alle 21:00 allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. La partita sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Prime Video o direttamente su browser tramite il proprio PC.

