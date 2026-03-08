Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Milan Inter

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Sabato sera alle 20.45 va in scena il big match della 28esima giornata, il Derby della Madonnina tra Milan e Inter. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan-Inter, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Milan-Inter.

Consiglio TMW risultato esatto Milan-Inter: 2-2
snai12.00info
netwin13.00info
netbet13.00info
williamhill12.00info
Quote risultato esatto Milan-Inter, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Milan-Inter più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. La scelta degli scommettitori trova conferma nel contesto in cui arriva questa partita. Il Milan ha bisogno dei tre punti per provare a riaprire la corsa scudetto, ma una sconfitta rischierebbe di mettere in discussione anche il secondo posto della squadra di Allegri. L'Inter, invece, già a +10 dai cugini rossoneri, potrebbe tranquillamente accontentarsi di un pareggio, gestendo la partita senza rischiare più del necessario e consolidando il proprio vantaggio in vetta.

Pronostico risultato esatto Milan-Inter: 1-1
eurobet5.80info
vincitu6.00info
bet3656.00info
starcasino5.60info
Quote risultato esatto Milan-Inter, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Milan-Inter è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito scelto suggerisce una gara equilibrata, con un pareggio che resta lo scenario più plausibile. Il pronostico infatti copre sia l'ipotesi di una partita bloccata, con poche occasioni e la tensione tipica del derby a prevalere, sia quella di una sfida più aperta, in cui le due squadre potrebbero comunque finire per annullarsi a vicenda nel risultato finale.

Milan-Inter quote risultato esatto: 0-0/1-1
domusbet4.00info
leovegas3.85info
lottomatica4.13info
sisal4.05info
