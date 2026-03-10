Olise imprendibile: 37 partecipazioni al gol e 22 assist, nessuno come lui in Europa
Michael Olise continua a essere uno dei grandi protagonisti della stagione del Bayern Monaco. Come evidenziato dai dati Opta, l’esterno offensivo ha preso parte a 37 gol in competizioni ufficiali tra reti segnate e assist forniti con i bavaresi, il dato più alto tra tutti gli esterni offensivi nei cinque maggiori campionati europei.
Non solo, nessun altro giocatore nei top cinque campionati europei ha fornito più assist di Olise in questa stagione, con il suo bottino che ha già raggiunto quota 22 passaggi decisivi. Numeri che certificano l’enorme impatto offensivo dell’ala, sempre più determinante nella produzione di gol della sua squadra
