Pasalic aggancia Muriel al terzo posto nella classifica marcatori all time dell'Atalanta
La rete di Mario Pasalic contro il Bayern Monaco non rende meno amara la sconfitta dell'Atalanta, caduta in casa 6-1 contro i bavaresi, ma per le statistiche è decisamente importante per il centrocampista croato. Pasalic infatti ha raggiunto le 68 reti con la maglia della Dea, agganciando Luis Muriel al terzo posto nella classifica dei marcatori all time dell'Atalanta.
Questa la classifica all time dei marcatori nerazzurri:
Cristiano Doni: 112 gol
Duván Zapata: 82 gol
Luis Muriel: 68 gol
Mario Pasalic: 68 gol
Saverio Cominelli: 65 gol
Josip Ilicic: 60 gol
Papu Gomez: 59 gol
Adriano Bassetto: 57 gol
German Denis: 56 gol
Ademola Lookman: 55 gol
