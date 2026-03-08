Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia

La 28esima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì sera allo Stadio Olimpico, dove Lazio e Sassuolo si sfideranno in una partita che promette spettacolo e gol.

Pronostico Lazio-Sassuolo quote

Laarriva al posticipo del lunedì con il morale sotto i piedi, reduce dalla nona sconfitta stagionale, la seconda nelle ultime tre giornate. Il 2-0 subito a Torino ha segnato anche la terza partita consecutiva in cui i biancocelesti non sono riusciti a trovare la rete, con solo 26 gol segnati in 27 gare giocate, a conferma dei problemi offensivi della squadra.

Di contro, il Sassuolo si conferma una delle squadre più in forma del campionato: tre vittorie consecutive nelle ultime tre partite e quattro nelle ultime cinque: unica eccezione la sconfitta contro la capolista Inter. La squadra di Grosso ha segnato 7 gol nelle ultime tre gare, mostrando grande efficacia offensiva, ma continua a soffrire in difesa, soprattutto in trasferta, dove fatica a mantenere la porta inviolata. E nelle quote Lazio-Sassuolo, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Lazio-Sassuolo: GOAL 1.90 info 1.87 info 1.90 info 1.90 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito info fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 4.007 euro, con 1.005€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Lazio Sassuolo pronostico, i precedenti

I precedenti tra Lazio e Sassuolo sono appena 23, con un bilancio nettamente favorevole ai biancocelesti: 13 vittorie contro le 6 dei neroverdi e 4 pareggi. La storia recente conferma questo trend, con la Lazio che ha vinto quattro delle ultime sei sfide, anche se l'ultima gara disputata lascia aperti tutti gli scenari per il posticipo di lunedì. All'andata, infatti, fu il Sassuolo a imporsi per 1-0 grazie al gol di Fadera, mentre l'ultima vittoria della Lazio in casa risale alla stagione 2022/23, con le reti decisive di Felipe Anderson e Basic che valsero i tre punti ai biancocelesti.

Pronostico marcatore Lazio-Sassuolo

Uno dei possibili protagonisti del posticipo tra Lazio e Sassuolo potrebbe essere. L'esterno francese ha messo in mostra qualità e incisività, firmando un gol e quattro assist nelle ultime tre sfide. Assoluto protagonista del reparto offensivo dei neroverdi, Lauriente si è preso la scena e potrebbe rappresentare un autentico pericolo per la difesa biancoceleste. In carriera non ha mai segnato contro la Lazio: sarà questa la sua occasione per sbloccarsi? Nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Lazio-Sassuolo: LAURIENTE SEGNA 4.00 info 4.00 info 3.63 info 4.10 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Lazio-Sassuolo in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 9 marzo alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su: