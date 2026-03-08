Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
La 28esima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì sera allo Stadio Olimpico, dove Lazio e Sassuolo si sfideranno in una partita che promette spettacolo e gol.
Pronostico Lazio-Sassuolo quote
La Lazio arriva al posticipo del lunedì con il morale sotto i piedi, reduce dalla nona sconfitta stagionale, la seconda nelle ultime tre giornate. Il 2-0 subito a Torino ha segnato anche la terza partita consecutiva in cui i biancocelesti non sono riusciti a trovare la rete, con solo 26 gol segnati in 27 gare giocate, a conferma dei problemi offensivi della squadra.
Di contro, il Sassuolo si conferma una delle squadre più in forma del campionato: tre vittorie consecutive nelle ultime tre partite e quattro nelle ultime cinque: unica eccezione la sconfitta contro la capolista Inter. La squadra di Grosso ha segnato 7 gol nelle ultime tre gare, mostrando grande efficacia offensiva, ma continua a soffrire in difesa, soprattutto in trasferta, dove fatica a mantenere la porta inviolata. E nelle quote Lazio-Sassuolo, l'esito GOAL è offerto a:
Pronostico Lazio-Sassuolo: GOAL
Quote dei bookmaker soggette a variazione.
Lazio Sassuolo pronostico, i precedenti
I precedenti tra Lazio e Sassuolo sono appena 23, con un bilancio nettamente favorevole ai biancocelesti: 13 vittorie contro le 6 dei neroverdi e 4 pareggi. La storia recente conferma questo trend, con la Lazio che ha vinto quattro delle ultime sei sfide, anche se l'ultima gara disputata lascia aperti tutti gli scenari per il posticipo di lunedì. All'andata, infatti, fu il Sassuolo a imporsi per 1-0 grazie al gol di Fadera, mentre l'ultima vittoria della Lazio in casa risale alla stagione 2022/23, con le reti decisive di Felipe Anderson e Basic che valsero i tre punti ai biancocelesti.
Pronostico marcatore Lazio-Sassuolo
Uno dei possibili protagonisti del posticipo tra Lazio e Sassuolo potrebbe essere Armand Lauriente. L'esterno francese ha messo in mostra qualità e incisività, firmando un gol e quattro assist nelle ultime tre sfide. Assoluto protagonista del reparto offensivo dei neroverdi, Lauriente si è preso la scena e potrebbe rappresentare un autentico pericolo per la difesa biancoceleste. In carriera non ha mai segnato contro la Lazio: sarà questa la sua occasione per sbloccarsi? Nelle scommesse Lazio-Sassuolo, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
Scommesse marcatore Lazio-Sassuolo: LAURIENTE SEGNA
Dove vedere Lazio-Sassuolo in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Lazio-Sassuolo è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 9 marzo alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
