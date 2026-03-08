Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia

Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiduciaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

La 28esima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì sera allo Stadio Olimpico, dove Lazio e Sassuolo si sfideranno in una partita che promette spettacolo e gol.

Pronostico Lazio-Sassuolo quote


La Lazio arriva al posticipo del lunedì con il morale sotto i piedi, reduce dalla nona sconfitta stagionale, la seconda nelle ultime tre giornate. Il 2-0 subito a Torino ha segnato anche la terza partita consecutiva in cui i biancocelesti non sono riusciti a trovare la rete, con solo 26 gol segnati in 27 gare giocate, a conferma dei problemi offensivi della squadra.

Di contro, il Sassuolo si conferma una delle squadre più in forma del campionato: tre vittorie consecutive nelle ultime tre partite e quattro nelle ultime cinque: unica eccezione la sconfitta contro la capolista Inter. La squadra di Grosso ha segnato 7 gol nelle ultime tre gare, mostrando grande efficacia offensiva, ma continua a soffrire in difesa, soprattutto in trasferta, dove fatica a mantenere la porta inviolata. E nelle quote Lazio-Sassuolo, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Lazio-Sassuolo: GOAL
admiralbet1.90info
betflag1.87info
vincitu1.90info
eurobet1.90info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
admiralbetfino a 7.000 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
betflagfino a 5.025 euro, con 25€ senza depositoinfo
vincitufino a 3.200 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
eurobetfino a 4.007 euro, con 1.005€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Lazio Sassuolo pronostico, i precedenti


I precedenti tra Lazio e Sassuolo sono appena 23, con un bilancio nettamente favorevole ai biancocelesti: 13 vittorie contro le 6 dei neroverdi e 4 pareggi. La storia recente conferma questo trend, con la Lazio che ha vinto quattro delle ultime sei sfide, anche se l'ultima gara disputata lascia aperti tutti gli scenari per il posticipo di lunedì. All'andata, infatti, fu il Sassuolo a imporsi per 1-0 grazie al gol di Fadera, mentre l'ultima vittoria della Lazio in casa risale alla stagione 2022/23, con le reti decisive di Felipe Anderson e Basic che valsero i tre punti ai biancocelesti.

Pronostico marcatore Lazio-Sassuolo


Uno dei possibili protagonisti del posticipo tra Lazio e Sassuolo potrebbe essere Armand Lauriente. L'esterno francese ha messo in mostra qualità e incisività, firmando un gol e quattro assist nelle ultime tre sfide. Assoluto protagonista del reparto offensivo dei neroverdi, Lauriente si è preso la scena e potrebbe rappresentare un autentico pericolo per la difesa biancoceleste. In carriera non ha mai segnato contro la Lazio: sarà questa la sua occasione per sbloccarsi? Nelle scommesse Lazio-Sassuolo, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Lazio-Sassuolo: LAURIENTE SEGNA
netbet4.00info
snai4.00info
williamhill3.63info
starcasino4.10info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Lazio-Sassuolo in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Lazio-Sassuolo è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 9 marzo alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Serie A, la classifica aggiornata: Roma ripresa dal Como, Genoa a +6 sulla Serie... Serie A, la classifica aggiornata: Roma ripresa dal Como, Genoa a +6 sulla Serie B
Il Pisa corre, si sfianca e crolla allo Stadium: il 4-0 della Juventus certifica... Il Pisa corre, si sfianca e crolla allo Stadium: il 4-0 della Juventus certifica l'abisso verso la salvezza
Altre notizie Pronostici
Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia... Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Quote risultato esatto Milan Inter Quote risultato esatto Milan Inter
Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto? Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi? Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi?
Pronostico Fiorentina-Parma, i viola non possono sbagliare Pronostico Fiorentina-Parma, i viola non possono sbagliare
Pronostico Bologna-Verona: Italiano vuole il poker, Sammarco la svolta Pronostico Bologna-Verona: Italiano vuole il poker, Sammarco la svolta
Pronostico Lecce-Cremonese, scontro salvezza che vale una stagione Pronostico Lecce-Cremonese, scontro salvezza che vale una stagione
Quote risultato esatto Juventus Pisa Quote risultato esatto Juventus Pisa