La Roma si affida alla Joya. Il Messaggero: "Volata Champions, Dybala presente"

La corsa della Roma verso la Champions League passa anche dai piedi di Paulo Dybala. È questo il tema centrale dell’approfondimento proposto da Il Messaggero, che analizza il momento dell’argentino tra presente e futuro in giallorosso. A 32 anni la Joya resta uno dei giocatori più talentuosi del campionato, forte di una carriera ricca di trofei e ormai vicina al traguardo dei 200 gol nei club.

Il problema, però, resta la continuità fisica. Negli ultimi mesi Dybala ha dovuto fare i conti con diversi problemi muscolari e tendinei che lo hanno costretto a saltare diverse partite. In questa stagione l’argentino è rimasto fuori contro Udinese, Cagliari, Napoli e Cremonese, oltre ad essere stato utilizzato solo parzialmente in altre occasioni.

Per questo motivo, secondo il quotidiano, il futuro del numero 21 appare sempre più incerto. Al momento non risultano contatti per il rinnovo e l’avventura con la Roma sembra avviata verso la fase finale. Un epilogo che potrebbe maturare senza strappi, anche grazie al rapporto costruito negli anni tra il giocatore e l’ambiente giallorosso. Prima di pensare al domani, però, c’è un finale di stagione da giocare. Dybala è tornato ad allenarsi con il gruppo e la squadra si prepara a una serie di trasferte delicate contro Genoa, Bologna e Como. Gare che potrebbero risultare decisive nella corsa a un posto tra le prime quattro.

La Roma ha bisogno del suo talento anche perché le alternative offensive sono limitate. Tra infortuni e rotazioni, il contributo dell’argentino diventa fondamentale per accompagnare la squadra nella volata finale. Un finale di stagione che rappresenta anche l’occasione per chiudere nel migliore dei modi una storia importante con il club.