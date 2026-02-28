Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Adani: "Inter sottotono, ma non togliamo meriti al Bodø. Se il gol del 2-0 lo fanno i nerazzurri..."

Adani: "Inter sottotono, ma non togliamo meriti al Bodø. Se il gol del 2-0 lo fanno i nerazzurri..."TUTTO mercato WEB
Oggi alle 18:38Serie A
Alessandra Stefanelli

Lele Adani, nel corso della puntata speciale di Viva El Futbol dedicata alla Champions League, ha analizzato senza giri di parole l’eliminazione dell’Inter contro il Bodø/Glimt, smontando la lettura semplicistica del “catenaccio norvegese”.

Secondo l’ex difensore, parlare di squadra chiusa e rinunciataria non rende giustizia a quanto visto in campo: “Sul gol dell’1-0 c’erano tre giocatori nell’area dell’Inter quando sbaglia Akanji. Hauge segna sulla respinta di Sommer: è una situazione preparata dall’allenatore”. Un dettaglio che per Adani racconta un piano partita studiato e non una giocata casuale.

Ancora più netto il giudizio sul raddoppio: “Il 2-0 è un capolavoro. Se lo fa l’Inter cosa diciamo? ‘Come gioca l’Inter…’. Allora perché parlare di catenaccio?”. Un paragone che ribalta la narrazione e mette in luce il doppio standard con cui spesso vengono lette le partite europee delle squadre italiane.

La conclusione è equilibrata ma severa: l’Inter ha pagato una serata sottotono, con poca precisione e intensità, meritando l’eliminazione. Ma questo non deve diventare un alibi per sminuire l’avversario. “Non togliamo meriti al Bodø/Glimt”, ha ribadito Adani, rivendicando il valore del lavoro tattico e dell’organizzazione mostrata dai norvegesi a San Siro. Quindi sì, tanti demeriti dell'Inter, ma anche meriti all'organizzazione dei norvegesi, bravi a imbrigliare i ragazzi di Cristian Chivu.

Articoli correlati
Adani sulla Juve: "Alcuni giocatori non sembrano da A. E Thiago Motta aveva tre punti... Adani sulla Juve: "Alcuni giocatori non sembrano da A. E Thiago Motta aveva tre punti in più..."
Adani: "Allo stadio tutti pensavano fosse fallo. I giocatori simulano dall'alba dei... Adani: "Allo stadio tutti pensavano fosse fallo. I giocatori simulano dall'alba dei tempi"
Adani promuove il Milan di Allegri: "Il risultato di Pisa non vi inganni, gara preparata... Adani promuove il Milan di Allegri: "Il risultato di Pisa non vi inganni, gara preparata bene"
Altre notizie Serie A
Inter, Bonny: "Non facile sfidare squadre che lottano per salvarsi, fondamentale... Inter, Bonny: "Non facile sfidare squadre che lottano per salvarsi, fondamentale l'atteggiamento"
Lukaku 281 giorni dopo: il Napoli torna avanti allo scadere a Verona Lukaku 281 giorni dopo: il Napoli torna avanti allo scadere a Verona
Dall'Inghilterra: Inter, superate Arsenal e Bayern per Kostov. Decisivo Kolarov Dall'Inghilterra: Inter, superate Arsenal e Bayern per Kostov. Decisivo Kolarov
Ezio Sella: "Udinese giusta per far rinascere Zaniolo. Fiorentina, Solomon perdita... Ezio Sella: "Udinese giusta per far rinascere Zaniolo. Fiorentina, Solomon perdita importante"
Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: De Vrij torna dal 1', Bonny gioca e Darmian... Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: De Vrij torna dal 1', Bonny gioca e Darmian va in panchina
Verona-Napoli, è il momento di Giovane: fischi dagli ex tifosi del Bentegodi Verona-Napoli, è il momento di Giovane: fischi dagli ex tifosi del Bentegodi
Inter, Goretzka ago della bilancia: col suo arrivo Chivu potrebbe finalmente cambiare... Inter, Goretzka ago della bilancia: col suo arrivo Chivu potrebbe finalmente cambiare modulo
Retroscena Juventus, sondaggio per Gasperini in estate. Ma il tecnico scelse la Roma... Retroscena Juventus, sondaggio per Gasperini in estate. Ma il tecnico scelse la Roma
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
1 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
2 Roma-Juventus, le probabili formazioni: Dybala recupera ma non da titolare. Bremer sì
3 Inter-Genoa, le probabili formazioni: Bonny accanto a Thuram, De Rossi si affida a Baldanzi
4 Torino-Lazio, le probabili formazioni: D'Aversa all'esordio punta sul tandem Simeone-Zapata
5 Cremonese-Milan, le probabili formazioni: Allegri non rinuncia ai diffidati in vista del derby
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Allegri: "Io via? C'è sintonia con la società. Martedì eravamo rintronati"
Immagine top news n.1 Niente più casi come Kalulu in Inter-Juve. Come cambia il protocollo VAR con le 3 modifiche IFAB
Immagine top news n.2 Protocollo VAR, simulazioni e perdite di tempo. Ecco le nuove regole dell'IFAB: si parte dal Mondiale
Immagine top news n.3 La Roma ospita la Juve con 4 punti di vantaggio. Gasperini: "Ma si deciderà tutto molto più avanti"
Immagine top news n.4 Torino, confronto fra tifosi e giocatori. Il messaggio? Salvarsi prima del derby con la Juve
Immagine top news n.5 Oggi si riunisce l'IFAB, che ha recepito il messaggio: lotta a perdite di tempo e simulatori
Immagine top news n.6 Serie A, le probabili formazioni di tutte le gare valide per il 27° turno di Serie A
Immagine top news n.7 Champions League, il tabellone e tutto quello che c'è da sapere sul percorso dell'Atalanta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.2 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
Immagine news podcast n.3 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.4 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, dopo la Champions sarà dura contrastare questa Roma"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Roma favorita con la Juve. Inter, più difficile col Genoa che il derby"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Dall'Inghilterra: Inter, superate Arsenal e Bayern per Kostov. Decisivo Kolarov
Immagine news Serie A n.2 Ezio Sella: "Udinese giusta per far rinascere Zaniolo. Fiorentina, Solomon perdita importante"
Immagine news Serie A n.3 Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: De Vrij torna dal 1', Bonny gioca e Darmian va in panchina
Immagine news Serie A n.4 Verona-Napoli, è il momento di Giovane: fischi dagli ex tifosi del Bentegodi
Immagine news Serie A n.5 Inter, Goretzka ago della bilancia: col suo arrivo Chivu potrebbe finalmente cambiare modulo
Immagine news Serie A n.6 Retroscena Juventus, sondaggio per Gasperini in estate. Ma il tecnico scelse la Roma
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria-Bari e Catanzaro-Frosinone: tutti i convocati per la 27ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Spezia-Reggiana 0-1, le pagelle: Novakovich si sblocca, Micai super. Artistico ci prova
Immagine news Serie B n.3 Risultati Serie B: colpaccio della Reggiana, 1-0 in casa dello Spezia nello scontro salvezza
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Modesto: "Punti pesanti in palio con la Carrarese, guai a sottovalutarli"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Aquilani: "Vogliamo i tre punti con il Frosinone, ma servirà la gara perfetta"
Immagine news Serie B n.6 Da Monza-Entella a Pescara-Palermo, le formazioni ufficiali di Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Risultati Serie C: ancora una sconfitta per il Foggia, perde anche il Perugia
Immagine news Serie C n.2 Serie C, prosegue la 29ª giornata: importante successo del Brescia contro il Lecco
Immagine news Serie C n.3 Ospitaletto, Gobbi: "Il gol lo inseguivo da tanto. Ora non voglio fermarmi qui"
Immagine news Serie C n.4 Pontedera, Braglia verso la Vis Pesaro: "Ci credo: vedo segnali importanti dai ragazzi"
Immagine news Serie C n.5 Giana Erminio, Espinal: "Sognavo una vittoria di gruppo, è più bella la realtà del sogno"
Immagine news Serie C n.6 Pergolettese, Tremolada: "C'era bisogno di una svolta, ma non abbiamo fatto ancora niente"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Lazio, contestazioni e punti pesanti: chi cambia marcia?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cremonese-Milan, un tabù lungo più di trent'anni: rossoneri a caccia del colpo allo Zini
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Genoa, dominio nerazzurro a San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.2 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve e Girelli è arrivato il momento dell'arrivederci. L'attaccante rinnova e vola negli Stati Uniti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…