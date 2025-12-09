Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Quote risultato esatto Inter Liverpool

Quote risultato esatto Inter LiverpoolTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:21Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Questa sera, alle 21.00, l'Inter affronta il Liverpool a San Siro in una sfida che può pesare enormemente nella corsa alla qualificazione diretta. Un appuntamento cruciale, in cui i nerazzurri cercheranno di sfruttare il fattore casa per compiere un passo decisivo nel loro cammino europeo. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Inter-Liverpool, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Inter-Liverpool.

Consiglio TMW risultato esatto Inter-Liverpool: 1-0
williamhill9.60info
netwin10.50info
eurobet9.80info
betflag9.50info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
williamhillfino a 255 euro, con 5€ alla verificainfo
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
eurobetfino a 1.042 euro, col 100% della prima ricaricainfo
betflagfino a 5.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Inter Liverpool, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Inter-Liverpool più giocato online: si tratta della vittoria dei nerazzurri per 2-1. Gli scommettitori potrebbero aver scelto questo esito perché la squadra di Chivu, fin qui, ha dimostrato di essere solida e matura, soprattutto nelle notti europee. Il Liverpool, al contrario, arriva a San Siro in un momento complicato: una crisi di risultati che ha fatto precipitare i Reds al decimo posto in Premier League e un ambiente scosso dai dissidi interni legati alla situazione Salah. Un mix che potrebbe aver spinto molti scommettitori a credere che i nerazzurri abbiano tutte le carte in regola per imporsi.

Pronostico risultato esatto Inter-Liverpool: 2-1
vincitu9.10info
admiralbet9.25info
snai9.00info
starcasino8.40info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Inter-Liverpool, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Inter-Liverpool è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso l'esito più giocato suggerisce una gara estremamente equilibrata, dove difficilmente una delle due squadre riuscirà a dilagare.

Inter-Liverpool quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
starvegas2.54info
betsson2.30info
marathonbet2.31info
lottomatica2.40info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Inter Women, Csiszar: "Da quando sono in Italia son cresciuta molto tecnicamente"... Inter Women, Csiszar: "Da quando sono in Italia son cresciuta molto tecnicamente"
Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare... Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Maicon: "Gol al Barça ricordo più bello a San Siro. Chivu? Emozionante vederlo all'Inter"... Maicon: "Gol al Barça ricordo più bello a San Siro. Chivu? Emozionante vederlo all'Inter"
Altre notizie Pronostici
Quote risultato esatto Inter Liverpool Quote risultato esatto Inter Liverpool
Pronostico Atalanta-Chelsea, Palladino sogna il colpaccio Pronostico Atalanta-Chelsea, Palladino sogna il colpaccio
Pronostico Inter-Liverpool, Chivu vuole ipotecare la qualificazione Pronostico Inter-Liverpool, Chivu vuole ipotecare la qualificazione
Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta
Quote risultato esatto Napoli Juventus Quote risultato esatto Napoli Juventus
Quote risultato esatto Lazio Bologna Quote risultato esatto Lazio Bologna
Pronostico Napoli-Juventus, Spalletti torna al Maradona e non può permettersi passi... Pronostico Napoli-Juventus, Spalletti torna al Maradona e non può permettersi passi falsi
Pronostico Lazio-Bologna, i biancocelesti possono riaprire la corsa all'Europa Pronostico Lazio-Bologna, i biancocelesti possono riaprire la corsa all'Europa