Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte

Archiviare la sconfitta di Napoli e dare continuità all'importante successo di Bodø: è questa la missione della Juventus di Spalletti alla vigilia della sfida di Champions contro il Pafos.

Pronostico Juventus-Pafos quote

Laarriva alla gara dopo lo stop del Maradona, che ha interrotto una serie di tre vittorie consecutive iniziata proprio nella trasferta europea di Bodø. Quel successo ha rimesso i bianconeri in zona playoff, ma per affrontare con maggiore serenità le ultime gare della League Phase sarà fondamentale non fallire l'appuntamento di domani sera. Di fronte ci sarà unin grande forma: i ciprioti hanno raccolto 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime sette partite, inclusi due risultati di prestigio in Europa - il successo per 1-0 sul Villarreal e il 2-2 contro il Monaco. Numeri alla mano, il Pafos ha segnato appena 4 gol nelle prime cinque gare (contro i 10 della Juve), ma ha subito meno reti dei bianconeri: 7 contro 10. Un equilibrio statistico che suggerisce una sfida tutt'altro che scontata. E nelle, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Juventus-Pafos: OVER 2,5 1.40 info 1.40 info 1.45 info 1.45 info

Juventus Pafos pronostico, i precedenti

Juventus e Pafos non si sono mai affrontate nella loro storia, ma i bianconeri hanno già incrociato avversarie cipriote in sei occasioni, tutte contro Anorthosis e Omonia Nicosia. Il bilancio è nettamente favorevole alla Juventus, con sei vittorie su sei, ma questi numeri incidono poco sull'impatto della sfida di domani: l'ultimo di quei precedenti risale infatti alla stagione 1999/2000, un'epoca calcistica decisamente troppo lontana per offrire reali punti di riferimento.

Pronostico marcatore Juventus-Pafos

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Juventus e Pafos non può non esserci. Nonostante la sconfitta per 2-1 sul campo del Napoli, la luce del talento turco ha continuato a brillare: suo il gol del momentaneo 1-1 e sue diverse iniziative che hanno creato pericoli alla difesa azzurra. Anche le statistiche confermano la sua crescita esponenziale: il classe 2005 è infatti il secondo giocatore della Juventus negli ultimi cinquant'anni a segnare almeno 5 reti nelle prime 15 gare prima di compiere 21 anni, un traguardo raggiunto in passato solo da Del Piero. E contro il Pafos, in una gara dal peso specifico elevato, potrebbe essere ancora lui a caricarsi la squadra sulle spalle. Nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Juventus-Pafos: YILDIZ SEGNA 2.07 info 2.25 info 2.07 info 2.25 info

Dove vedere Juventus-Pafos in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 10 dicembre alle 21:00 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

