Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte

Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Archiviare la sconfitta di Napoli e dare continuità all'importante successo di Bodø: è questa la missione della Juventus di Spalletti alla vigilia della sfida di Champions contro il Pafos.

Pronostico Juventus-Pafos quote


La Juventus arriva alla gara dopo lo stop del Maradona, che ha interrotto una serie di tre vittorie consecutive iniziata proprio nella trasferta europea di Bodø. Quel successo ha rimesso i bianconeri in zona playoff, ma per affrontare con maggiore serenità le ultime gare della League Phase sarà fondamentale non fallire l'appuntamento di domani sera. Di fronte ci sarà un Pafos in grande forma: i ciprioti hanno raccolto 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime sette partite, inclusi due risultati di prestigio in Europa - il successo per 1-0 sul Villarreal e il 2-2 contro il Monaco. Numeri alla mano, il Pafos ha segnato appena 4 gol nelle prime cinque gare (contro i 10 della Juve), ma ha subito meno reti dei bianconeri: 7 contro 10. Un equilibrio statistico che suggerisce una sfida tutt'altro che scontata. E nelle quote Juventus-Pafos, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Juventus-Pafos: OVER 2,5
admiralbet1.40info
snai1.40info
eurobet1.45info
williamhill1.45info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
admiralbetfino a 7.000 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
snaifino a 1.510 euro, con 10€ senza depositoinfo
eurobetfino a 1.042 euro, col 100% della prima ricaricainfo
williamhillfino a 255 euro, con 5€ alla verificainfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Juventus Pafos pronostico, i precedenti


Juventus e Pafos non si sono mai affrontate nella loro storia, ma i bianconeri hanno già incrociato avversarie cipriote in sei occasioni, tutte contro Anorthosis e Omonia Nicosia. Il bilancio è nettamente favorevole alla Juventus, con sei vittorie su sei, ma questi numeri incidono poco sull'impatto della sfida di domani: l'ultimo di quei precedenti risale infatti alla stagione 1999/2000, un'epoca calcistica decisamente troppo lontana per offrire reali punti di riferimento.

Pronostico marcatore Juventus-Pafos


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Juventus e Pafos non può non esserci Kenan Yildiz. Nonostante la sconfitta per 2-1 sul campo del Napoli, la luce del talento turco ha continuato a brillare: suo il gol del momentaneo 1-1 e sue diverse iniziative che hanno creato pericoli alla difesa azzurra. Anche le statistiche confermano la sua crescita esponenziale: il classe 2005 è infatti il secondo giocatore della Juventus negli ultimi cinquant'anni a segnare almeno 5 reti nelle prime 15 gare prima di compiere 21 anni, un traguardo raggiunto in passato solo da Del Piero. E contro il Pafos, in una gara dal peso specifico elevato, potrebbe essere ancora lui a caricarsi la squadra sulle spalle. Nelle scommesse Juventus-Pafos, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Juventus-Pafos: YILDIZ SEGNA
vincitu2.07info
netbet2.25info
starcasino2.07info
netwin2.25info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Juventus-Pafos in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Juventus-Pafos è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 10 dicembre alle 21:00 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Juventus in Champions col Pafos, Spalletti annuncia: "Zhegrova giocherà dall'inizio"... Juventus in Champions col Pafos, Spalletti annuncia: "Zhegrova giocherà dall'inizio"
Il Bayern si spaventa, poi ne fa 3 allo Sporting: altro record di Lennart Karl. La... Il Bayern si spaventa, poi ne fa 3 allo Sporting: altro record di Lennart Karl. La classifica
Cinquina della Juventus sul campo del St. Polten. Doppietta su rigore per Girelli... Cinquina della Juventus sul campo del St. Polten. Doppietta su rigore per Girelli
Altre notizie Pronostici
Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata
Quote risultato esatto Inter Liverpool Quote risultato esatto Inter Liverpool
Pronostico Atalanta-Chelsea, Palladino sogna il colpaccio Pronostico Atalanta-Chelsea, Palladino sogna il colpaccio
Pronostico Inter-Liverpool, Chivu vuole ipotecare la qualificazione Pronostico Inter-Liverpool, Chivu vuole ipotecare la qualificazione
Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta
Quote risultato esatto Napoli Juventus Quote risultato esatto Napoli Juventus
Quote risultato esatto Lazio Bologna Quote risultato esatto Lazio Bologna