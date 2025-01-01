Inter, nessuno smacco al Milan per Maignan: chi sono i 4 obiettivi per la porta nerazzurra

Mike Maignan è un portiere che piace praticamente a tutti. Il talento del francese è evidente e non può che attirare l’interesse di molte grandi squadre europee. Tuttavia, al momento, l’Inter è lontana dall’idea di tentare un’operazione "alla Calhanoglu" per strapparlo al Milan a parametro zero. Sarebbe certamente un’occasione importante, ma oggi Marotta e Ausilio stanno concentrando le loro energie su altri profili.

In casa nerazzurra - scrive il portale L'Interista - non risultano trattative aperte con nessun club per portare subito a Milano un nuovo portiere. La dirigenza osserva il mercato, valuta le opportunità e aspetta il momento più adatto per muoversi. Ciò che invece viene confermato è la volontà, a fine stagione, di cambiare l’attuale numero uno. Gli uomini mercato hanno già raccolto informazioni su diversi candidati e restano vigili, pronti a intervenire se si presenterà la situazione giusta.

Secondo quanto raccolto, il nome di Maignan non è quello verso cui l’Inter sembra orientata. Al contrario, altri profili stanno prendendo quota: Mile Svilar, Marco Carnesecchi e Guglielmo Vicario, rispettivamente in forza a Roma, Atalanta e Tottenham, sono tutti nella lista, con quest'ultimo che, in sede, viene considerato uno dei più convincenti. Da non escludere nemmeno Elia Caprile del Cagliari - molto apprezzato anche dal Milan - e Filip Stankovic, oggi al Venezia, che resta una soluzione interna seguita con attenzione.