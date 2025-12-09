Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata

Il Napoli ha ritrovato fiducia, ma il cammino in Champions resta in bilico: ogni partita sarà decisiva per evitare l'eliminazione, a partire da quella di domani sera contro il Benfica di Mourinho.

Pronostico Benfica-Napoli quote

Ilarriva a Lisbona con una boccata d'ossigeno dopo il successo interno contro il Qarabag, risultato che ha permesso alla squadra di Conte di tirare un sospiro di sollievo. Con 7 punti in classifica dopo 5 giornate, però, gli azzurri non possono permettersi distrazioni: una sconfitta contro il Benfica potrebbe complicare seriamente il cammino verso gli ottavi. Dall'altra parte, ildi Mourinho cerca disperatamente una vittoria per risalire la classifica: con appena 3 punti finora, la squadra portoghese è reduce da un successo nell'ultimo turno che ha interrotto una preoccupante striscia di quattro sconfitte consecutive, riportando fiducia e speranza nel tecnico lusitano. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Benfica-Napoli: GOAL 1.79 info 1.78 info 1.80 info 1.80 info

Benfica Napoli pronostico, i precedenti

I precedenti tra Napoli e Benfica sono soltanto quattro, ma pendono chiaramente in favore degli azzurri: tre vittorie per i partenopei e una sola per i portoghesi. L'ultimo confronto risale alla Champions League 2016/17 ed è un ricordo particolarmente dolce per il Napoli, che si impose sia all'andata al San Paolo con un pirotecnico 4-2, sia al ritorno in Portogallo per 1-2 grazie alle firme di Callejon e Mertens. Un precedente che alimenta fiducia, ma che non garantisce nulla in vista della sfida di domani sera.

Pronostico marcatore Benfica-Napoli

Tra i possibili protagonisti della sfida spicca, l'uomo in più del Napoli nelle ultime uscite. Il centravanti danese, reduce dalla doppietta decisiva contro la Juventus, è salito a quota sei reti in maglia azzurra e arriva alla trasferta di Lisbona con la convinzione di poter trascinare ancora la squadra. Il rientro imminente di Lukaku, fermo da quasi quattro mesi, aggiunge ulteriore competizione nel reparto offensivo: per Højlund sarà quindi fondamentale confermarsi imprescindibile, continuando a incidere e dimostrando di meritare il posto da titolare anche quando la concorrenza tornerà al completo. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Benfica-Napoli: HOJLUND SEGNA 3.50 info 3.20 info 3.70 info 2.87 info

Dove vedere Benfica-Napoli in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 10 dicembre alle 21:00 allo Stadio da Luz di Lisbona. La partita sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Prime Video o direttamente su browser tramite il proprio PC.

