Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata
Il Napoli ha ritrovato fiducia, ma il cammino in Champions resta in bilico: ogni partita sarà decisiva per evitare l'eliminazione, a partire da quella di domani sera contro il Benfica di Mourinho.
Pronostico Benfica-Napoli quote
Il Napoli arriva a Lisbona con una boccata d'ossigeno dopo il successo interno contro il Qarabag, risultato che ha permesso alla squadra di Conte di tirare un sospiro di sollievo. Con 7 punti in classifica dopo 5 giornate, però, gli azzurri non possono permettersi distrazioni: una sconfitta contro il Benfica potrebbe complicare seriamente il cammino verso gli ottavi. Dall'altra parte, il Benfica di Mourinho cerca disperatamente una vittoria per risalire la classifica: con appena 3 punti finora, la squadra portoghese è reduce da un successo nell'ultimo turno che ha interrotto una preoccupante striscia di quattro sconfitte consecutive, riportando fiducia e speranza nel tecnico lusitano. E nelle quote Benfica-Napoli, l'esito GOAL è offerto a:
Pronostico Benfica-Napoli: GOAL
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Benfica Napoli pronostico, i precedenti
I precedenti tra Napoli e Benfica sono soltanto quattro, ma pendono chiaramente in favore degli azzurri: tre vittorie per i partenopei e una sola per i portoghesi. L'ultimo confronto risale alla Champions League 2016/17 ed è un ricordo particolarmente dolce per il Napoli, che si impose sia all'andata al San Paolo con un pirotecnico 4-2, sia al ritorno in Portogallo per 1-2 grazie alle firme di Callejon e Mertens. Un precedente che alimenta fiducia, ma che non garantisce nulla in vista della sfida di domani sera.
Pronostico marcatore Benfica-Napoli
Tra i possibili protagonisti della sfida spicca Rasmus Hojlund, l'uomo in più del Napoli nelle ultime uscite. Il centravanti danese, reduce dalla doppietta decisiva contro la Juventus, è salito a quota sei reti in maglia azzurra e arriva alla trasferta di Lisbona con la convinzione di poter trascinare ancora la squadra. Il rientro imminente di Lukaku, fermo da quasi quattro mesi, aggiunge ulteriore competizione nel reparto offensivo: per Højlund sarà quindi fondamentale confermarsi imprescindibile, continuando a incidere e dimostrando di meritare il posto da titolare anche quando la concorrenza tornerà al completo. E nelle scommesse Benfica-Napoli, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
Scommesse marcatore Benfica-Napoli: HOJLUND SEGNA
Dove vedere Benfica-Napoli in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Benfica-Napoli è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 10 dicembre alle 21:00 allo Stadio da Luz di Lisbona. La partita sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Prime Video o direttamente su browser tramite il proprio PC.
Altre notizie Pronostici