Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta

Nella sesta giornata di Europa League, il Bologna si gioca una fetta importante del suo cammino sul campo del Celta Vigo. Una sfida ad alta tensione, con in palio la possibilità concreta di avvicinarsi agli ottavi di finale.

Pronostico Celta Vigo-Bologna quote

Ilarriva all'appuntamento con il morale alle stelle dopo l'impresa al Bernabeu, dove ha superato il Real Madrid per 2-0, confermando un periodo complessivamente brillante con 8 vittorie nelle ultime 11 gare disputate. Il rendimento interno, però, racconta una storia diversa: davanti al proprio pubblico i Celestes sono reduci da due sconfitte consecutive, un dato che aggiunge incertezza alla loro vigilia europea. Dall'altra parte ilha ritrovato continuità e fiducia grazie ai 7 punti raccolti nelle ultime 3 partite del girone, rilanciando con forza le proprie ambizioni. Lontano dal Dall'Ara, inoltre, la squadra di Italiano viaggia con passo sicuro: non perde da settembre e ha messo insieme 4 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 7 trasferte, un ruolino che alimenta ottimismo per la sfida di Vigo. E nelle, l'esito 2 è offerto a:

Pronostico Celta Vigo-Bologna: 2 3.05 info 3.00 info 3.05 info 3.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Celta Vigo Bologna pronostico, i precedenti

Non esistono precedenti tra Celta Vigo e Bologna, rendendo la sfida di Europa League un inedito assoluto. Gli spagnoli, però, hanno già affrontato squadre italiane in cinque occasioni - Palermo, Juventus e Milan - con un bilancio sostanzialmente equilibrato fatto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta. I rossoblù, invece, hanno incrociato una sola volta un'avversaria spagnola nella loro storia: il Real Betis, nella Coppa Uefa 1998/99. In quell'occasione il Bologna perse 1-0 in Andalusia, ma passò il turno grazie ad una memorabile vittoria al Dall'Ara per 4-1 nella gara d'andata.

Pronostico marcatore Celta Vigo-Bologna

Tra i possibili protagonisti della sfida spicca il nome di, pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo il turno di riposo nell'ultima gara contro la Lazio. L'attaccante olandese è già riuscito ad incidere in questa Europa League con 2 gol, l'ultimo dei quali decisivo nel successo interno contro il Salisburgo. In Spagna dovrebbe essere lui uno dei principali fari offensivi del Bologna, chiamato ancora una volta a lasciare il segno in una notte che potrebbe rivelarsi fondamentale per sé stesso e per tutta la squadra. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Celta Vigo-Bologna: DALLINGA SEGNA 3.80 info 3.63 info 3.50 info 4.10 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Celta Vigo-Bologna in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 11 dicembre alle 21:00 all'Estadio Balaidos di Vigo. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su: