Serie C, 18ª giornata: dopo i primi 45', ferme sullo 0-0 Juventus NG e Pianese
Con la serata odierna, si è alzato il sipario sulla 18ª giornata del campionato di Serie C, la penultima del girone di andata, che nel pomeriggio ha visto per altro una nuova trascrittura del raggruppamento in campo stasera, il Girone B, già colpito dall'esclusione del Rimini: la Ternana è stata penalizzata di cinque punti, portando a un nuovo cambio della classifica.
Al netto di ciò, guardando solo al calcio giocato, in campo allo stadio 'Moccagatta' di Alessandria i padroni di casa della Juventus Next Gen e la Pianese, in quella che per mister Alessandro Birindelli è una sfida da ex: dopo i primi 45' di gara, il risultato è fermo sullo 0-0, con la Juve che ha lamentato anche un calcio di rigore poi non concesso al VAR.
Diamo ora conto di quello che è il turno nella sua completezza:
SERIE C - 18ª GIORNATA
GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Juventus Next Gen-Pianese 0-0
Sabato 13 dicembre
Ore 14:30 - Campobasso-Perugia
Ore 14:30 - Gubbio-Torres
Ore 17:30 - Forlì-Carpi
Domenica 14 dicembre
Ore 14:30 - Pontedera-Sambenedettese
Ore 14:30 - Ternana-Bra
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Ascoli
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Arezzo-Pineto
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ravenna
Riposa: Livorno
Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 38, Ascoli 32, Guidonia Montecelio 25, Carpi 25, Pineto 24, Pianese 21, Forlì 21, Vis Pesaro 21, Ternana 19, Campobasso 19, Juventus Next Gen 19, Gubbio 18, Livorno 18*, Sambenedettese 17, Bra 14, Perugia 12, Pontedera 12, Torres 9
*una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE A
Sabato 13 dicembre
Ore 14:30 - Lumezzane-Lecco
Ore 17:30 - Alcione Milano-Virtus Verona
Ore 17:30 - Renate-Trento
Domenica 14 dicembre
Ore 12:30 - Inter U23-Giana Erminio
Ore 14:30 - Cittadella-Novara
Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
Ore 14:30 - Pergolettese-Vicenza
Ore 17:30 - Ospitaletto Franciacorta-Pro Vercelli
Ore 17:30 - Triestina-Albinoleffe
Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-Pro Patria
Classifica - Vicenza 43, Lecco 33, Union Brescia 30, Cittadella 28, Inter U23 27, Alcione Milano 27, Pro Vercelli 24, Trento 23, Giana Erminio 23, Renate 21, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 20, Lumezzane 20, AlbinoLeffe 18, Arzignano Valchiampo 18, Ospitaletto 16, Pergolettese 15, Virtus Verona 14, Pro Patria 12, Triestina -5
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Sabato 13 dicembre
Ore 14:30 - Picerno-Salernitana
Ore 14:30 - Cavese-Siracusa
Ore 14:30 - Trapani-Cosenza
Domenica 14 dicembre
Ore 12:30 - Atalanta U23-Sorrento
Ore 14:30 - Potenza-Catania
Ore 17:30 - Benevento-Giugliano
Ore 17:30 - Casertana-Latina
Ore 20:30 - Team Altamura-Audace Cerignola
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Crotone-Casarano
Ore 20:30 - Foggia-Monopoli
Classifica - Catania 37, Benevento 35, Salernitana 32, Cosenza 32, Casertana 29, Casarano 25, Monopoli 24, Crotone 24, Potenza 24, Audace Cerignola 23, Atalanta U23 22, Trapani 22, Team Altamura 19, Cavese 17, Sorrento 17, Giugliano 15, Latina 15, Foggia 15, Siracusa 14, Picerno 13
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva