Pronostico Atalanta-Chelsea, Palladino sogna il colpaccio

Nella sesta giornata della League Phase di Champions League, l'Atalanta sfida il Chelsea in una gara cruciale, con la possibilità concreta di mettere un piede negli ottavi.

Pronostico Atalanta-Chelsea quote

L'ha raccolto 10 punti nelle prime cinque giornate europee e solo a causa della differenza reti resta fuori dalla qualificazione diretta: un rendimento solido che contrasta con le incertezze mostrate in campionato. La squadra di Palladino, in Europa, continua a confermarsi affidabile e brillante, come testimoniano le vittorie su Brugge, Marsiglia ed Eintracht Francoforte. Situazione speculare per il: anche i Blues hanno rallentato in Premier, con due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare, ma in Champions la formazione di Maresca ha ritrovato convinzione e incisività. Il 3-0 inflitto al Barcellona nell'ultimo turno e il bottino di 12 reti segnate a fronte di 6 subite raccontano di una squadra che, almeno sul palcoscenico europeo, appare in piena ascesa. E nelle, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Atalanta-Chelsea: OVER 2,5 1.72 info 1.68 info 1.65 info 1.72 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino al 10 euro, senza deposito con SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Atalanta Chelsea pronostico, i precedenti

Sul fronte dei precedenti, quello tra Atalanta e Chelsea sarà un: le due squadre non si sono mai trovate di fronte nelle competizioni europee. La Dea, però, ha già incrociato club inglesi in 11 occasioni, con un bilancio in perfetto equilibrio — 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte — a testimonianza di una certa familiarità con il calcio d'Oltremanica. Meno brillante, invece, lo score casalingo: in casa l'Atalanta ha ottenuto una sola vittoria, il roboante 3-0 all'Everton in Europa League nel 2017, risultato che resta ancora oggi uno dei migliori ricordi contro avversarie inglesi.

Pronostico marcatore Atalanta-Chelsea

Tra i possibili protagonisti della sfida spicca senza dubbio Estevão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, più semplicemente. Arrivato al Chelsea la scorsa estate per una cifra vicina ai 40 milioni, il classe 2007 brasiliano sta iniziando a mostrare con continuità il talento che lo ha reso uno dei prospetti più attenzionati del panorama mondiale. In Champions ha già lasciato un segno pesante, con 3 gol nelle ultime tre partite, mentre il suo totale stagionale con i Blues è salito a cinque reti. Rapidità, tecnica sopraffina e una naturalezza impressionante nell'uno contro uno fanno di lui un potenziale crack: qualità che l'Atalanta dovrà saper limitare, perché il giovane brasiliano è capace di cambiare l'inerzia di una gara in qualsiasi momento. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Atalanta-Chelsea: ESTEVAO SEGNA 3.25 info 2.90 info 3.00 info 2.25 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Atalanta-Chelsea in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 9 dicembre alle 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo. L'incontro sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su: