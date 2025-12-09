Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Atalanta-Chelsea, Palladino sogna il colpaccio

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:58
di Lorenzo Zoppi

Nella sesta giornata della League Phase di Champions League, l'Atalanta sfida il Chelsea in una gara cruciale, con la possibilità concreta di mettere un piede negli ottavi.

Pronostico Atalanta-Chelsea quote


L'Atalanta ha raccolto 10 punti nelle prime cinque giornate europee e solo a causa della differenza reti resta fuori dalla qualificazione diretta: un rendimento solido che contrasta con le incertezze mostrate in campionato. La squadra di Palladino, in Europa, continua a confermarsi affidabile e brillante, come testimoniano le vittorie su Brugge, Marsiglia ed Eintracht Francoforte. Situazione speculare per il Chelsea: anche i Blues hanno rallentato in Premier, con due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare, ma in Champions la formazione di Maresca ha ritrovato convinzione e incisività. Il 3-0 inflitto al Barcellona nell'ultimo turno e il bottino di 12 reti segnate a fronte di 6 subite raccontano di una squadra che, almeno sul palcoscenico europeo, appare in piena ascesa. E nelle quote Atalanta-Chelsea, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Atalanta-Chelsea: OVER 2,5
vincitu1.72info
admiralbet1.68info
snai1.65info
starcasino1.72info
Atalanta Chelsea pronostico, i precedenti


Sul fronte dei precedenti, quello tra Atalanta e Chelsea sarà un confronto inedito: le due squadre non si sono mai trovate di fronte nelle competizioni europee. La Dea, però, ha già incrociato club inglesi in 11 occasioni, con un bilancio in perfetto equilibrio — 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte — a testimonianza di una certa familiarità con il calcio d'Oltremanica. Meno brillante, invece, lo score casalingo: in casa l'Atalanta ha ottenuto una sola vittoria, il roboante 3-0 all'Everton in Europa League nel 2017, risultato che resta ancora oggi uno dei migliori ricordi contro avversarie inglesi.

Pronostico marcatore Atalanta-Chelsea


Tra i possibili protagonisti della sfida spicca senza dubbio Estevão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, più semplicemente Estevao. Arrivato al Chelsea la scorsa estate per una cifra vicina ai 40 milioni, il classe 2007 brasiliano sta iniziando a mostrare con continuità il talento che lo ha reso uno dei prospetti più attenzionati del panorama mondiale. In Champions ha già lasciato un segno pesante, con 3 gol nelle ultime tre partite, mentre il suo totale stagionale con i Blues è salito a cinque reti. Rapidità, tecnica sopraffina e una naturalezza impressionante nell'uno contro uno fanno di lui un potenziale crack: qualità che l'Atalanta dovrà saper limitare, perché il giovane brasiliano è capace di cambiare l'inerzia di una gara in qualsiasi momento. E nelle scommesse Atalanta-Chelsea, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Atalanta-Chelsea: ESTEVAO SEGNA
netwin3.25info
betflag2.90info
netbet3.00info
bet3652.25info
Dove vedere Atalanta-Chelsea in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Atalanta-Chelsea è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 9 dicembre alle 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo. L'incontro sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

