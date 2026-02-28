Inter-Genoa, crocevia scudetto. Dopo il tonfo Champions Chivu cerca il riscatto

L’Inter di Cristian Chivu guarda tutti dall’alto come un alpinista esperto. Dieci punti di vantaggio sul Milan e lo sguardo puntato sullo scudetto, vero obiettivo stagionale fin dall’arrivo dell’allenatore rumeno sulla panchina nerazzurra. I nerazzurri sono in una posizione di forza, legittimata da una scia di vittorie consecutive da vera schiacciasassi della Serie A, inanellata dopo l’ultima sconfitta in campionato proprio contro i rossoneri di Massimiliano Allegri. Da quale momento in avanti Lautaro Martinez e compagni non hanno sbagliato più nulla, mandando un chiaro segnale a tutto il campionato. Quando si sale però non sono perdonate le distrazioni e il Bodo Glimt ha già minato le certezze dei nerazzurri, con uno schiaffo europeo difficile da digerire, L'eliminazione dalla Champions League brucia ancora, ed è un monito ben presente nell’animo dello spogliatoio dell’Inter in vista della gara di questa sera contro il Genoa.

L'Inter è imbattuta nelle ultime 13 sfide contro il Genoa in campionato — 10 vittorie e 3 pareggi — con 33 reti segnate e appena cinque subite. A San Siro poi la scia di successi è ancora più netta: 11 vittorie consecutive dell'Inter in Serie A, con nove clean sheet. Si tratta della serie aperta più lunga di sconfitte esterne consecutive dei rossoblù nel torneo. I numeri sorridono ma non fanno dormire comunque sonni sereni a Cristian Chivu, perché all’orizzonte c’è la Coppa Italia - da non sottovalutare - e tra una settimana c’è il derby, in quella che potrebbe essere la resa dei conti definitiva (o quasi) per lo scudetto. L’Inter all’appuntamento contro il Milan vuole arrivarci con tutto il margine di vantaggio accumulato fin qui, per questo la pressione e l’attenzione questa sera saranno ad alto livello.

Nelle ultime due partite di Champions league la squadra ha peccato sicuramente di efficacia sotto porta. Soprattutto nella gara del Meazza - ma anche in Norvegia, nei primi venti minuti - l’Inter ha sparato a salve, venendo invece punta alla prima vera occasione degli avversari. Difetti da limare e correggere già oggi, con un attacco che dovrebbe essere composto da Marcus Thuram e Bonny, mentre Pio Esposito almeno dall’inizio darà in panchina. Lautaro Martine guarderà ancora dagli spalti, chissà se invece a gara in corso ci saranno Dumfries (già entrato in campo contro il Bodo), e Calhanoglu, regolarmente in gruppo negli ultimi allenamenti. Lo scudetto passa da San Siro. Quella di questa sera non è una semplice tappa di routine.