Atalanta-Cremonese, le probabili formazioni: Nicola schiera tre nuovi acquisti

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-Cremonese (Lunedì 9 febbraio, ore 18.30, arbitra Piccinini, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Atalanta

L’Atalanta dopo l'entusiasmo post coppa vuole dare continuità ai propri risultati cercando la vittoria con la Cremonese. Per la squadra di Palladino classico 3-4-2-1 non senza qualche assenza. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Scalvini, Djimsiti e il primo ballottaggio e Kolasinac (causa squalifica di Ahanor); a centrocampo non ci sarà De Roon ed è probabile che Pasalic possa affiancare Ederson; sulle fasce potrebbe scalpitare Bellanova a destra mentre a sinistra Bernasconi sembra molto vicino alla conferma. Davanti si va verso un tridente rapido con De Ketelaere a destra, Scamacca al centro e a sinistra un testa a testa tra Raspadori e Zalewski. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)

Come arriva la Cremonese

Sarà una Cremonese rinnovata, quella attesa a Bergamo nella partita contro l'Atalanta. Mister Nicola, infatti, sembra intenzionato ad utilizzare dal primo minuto quasi tutti i nuovi acquisti del calciomercato di gennaio. In particolare Luperto in difesa e la coppia Thorsby-Maleh a centrocampo. Davanti al portiere Audero, la linea arretrata sarà completata da Terracciano e da Baschirotto. Payero, Pezzella e Barbieri formeranno la mediana assieme ai due neo arrivati. In avanti panchina invece per Djuric, pronto ad entrare a gara in corso: dal primo minuto è confermato il tandem Vardy-Bonazzoli.