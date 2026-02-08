Atalanta-Cremonese, i convocati di Nicola: grigiorossi senza tre giocatori
Di seguito i convocati del tecnico della Cremonese, Davide Nicola, alla vigilia del derby contro l'Atalanta in programma domani alle 18.30 alla "New Balance Arena" di Bergamo. Assenti Bianchetti (problema muscolare), Bondo (recupero dal problema muscolare), Faye (trauma maxillo-facciale) e Vandeputte (recupero dall’affaticamento muscolare).
PORTIERI: Audero, Silvestri, Nava
DIFENSORI: Luperto, Baschirotto, Ceccherini, Terracciano, Pavesi, Folino
CENTROCAMPISTI: Thorsby, Pezzella, Barbieri, Zerbin, Floriani Mussolini, Maleh, Payero, Grassi
ATTACCANTI: Djuric, Vardy, Moumbagna, Bonazzoli, Sanabria
