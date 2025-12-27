Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta

Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:45
di Lorenzo Zoppi

Il big match della diciassettesima giornata si gioca alla New Balance Arena di Bergamo, dove un'Atalanta in grande crescita ospita la capolista Inter. Una sfida ad alta tensione che promette spettacolo e potrebbe avere un peso decisivo nella corsa al vertice della classifica.

Pronostico Atalanta-Inter quote


Dopo un inizio di stagione complicato, l'Atalanta sembra aver finalmente ritrovato la giusta rotta: nelle ultime sette partite ha collezionato sei vittorie (1 sconfitta), con tre successi nelle ultime quattro di Serie A. La classifica non rispecchia ancora il potenziale della Dea delle ultime stagioni, ma il sesto posto dista appena 3 punti e l'appuntamento contro l'Inter rappresenterà un vero e proprio esame di maturità per Palladino e i suoi.

L'Inter di Chivu torna invece in campo dopo la delusione della semifinale di Supercoppa persa ai rigori contro il Bologna. In campionato, però, la musica è decisamente diversa: tre vittorie nelle ultime tre partite hanno permesso ai nerazzurri di riconquistare la vetta della classifica. In trasferta, l'Inter ha vinto 5 delle 7 gare disputate, cedendo solo contro due big come Napoli e Juventus. E nelle quote Atalanta-Inter, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Atalanta-Inter: OVER 0,5
Atalanta Inter pronostico, i precedenti


I precedenti tra Inter e Atalanta sono nettamente a favore dei nerazzurri di Milano: su 143 confronti complessivi, l'Inter ha collezionato 80 vittorie contro le 27 dell'Atalanta, con 36 pareggi. Il dominio dei milanesi si conferma anche negli scontri più recenti: l'Inter ha vinto le ultime otto partite consecutive contro la Dea, senza conoscere la sconfitta dal 2018. L'ultimo confronto a Bergamo, nella scorsa stagione, si è chiuso 2-0 per i nerazzurri grazie ai gol di Carlos Augusto e Lautaro Martinez. L'ultima vittoria dell'Atalanta risale proprio al 2018, quando la squadra allora guidata da Gasperini si impose con un netto 4-1.

Pronostico marcatore Atalanta-Inter


Tra i possibili protagonisti di Atalanta-Inter spicca Lautaro Martinez. Dopo la delusione della Supercoppa, l'Inter e il tecnico Chivu puntano sul capitano argentino per rilanciarsi in campionato. Le statistiche parlano chiaro: Lautaro ha realizzato 4 gol negli ultimi 5 confronti diretti con l'Atalanta e 7 complessivi in 12 sfide con la Dea, confermandosi un cliente scomodo per la retroguardia bergamasca. E nelle scommesse Atalanta-Inter, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Atalanta-Inter: MARTINEZ SEGNA
Dove vedere Atalanta-Inter in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Atalanta-Inter è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 28 dicembre alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

