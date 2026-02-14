Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Cremonese-Genoa, Grifone che in questo 2026 è in modalità Over 4.5

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Domenica pomeriggio con una sfida salvezza, scendono in campo Cremonese e Genoa per la 25ª giornata di Serie A. Perdere significherebbe rischiare di essere risucchiati nelle sabbie mobili della zona retrocessione, per questo i punti in palio sono ancora più pesanti.

Pronostico Cremonese-Genoa quote


La Cremonese attraversa un periodo molto complicato, con l'ultima vittoria che risale al 7 dicembre. Nelle ultime dieci partite, i grigiorossi hanno collezionato sette sconfitte e tre pareggi, segnando appena tre gol. Il rendimento interno è peraltro peggiore di quello esterno: 11 punti conquistati e nelle ultime 4 partite sono arrivati 2 punti. Genoa in modalità Over 2.5 dall'arrivo di Daniele De Rossi: nelle ultime tre partite è arrivato sempre lo stesso risultato, 3-2, sebbene una sola volta in favore dei rossoblù. 10 punti conquistati in trasferta, con l'ultima vittoria ottenuta a Udine l'8 dicembre. Da allora due pareggi e due sconfitte. Per questo nelle quote Cremonese-Genoa, il segno OVER 2.5 è dato a:

Pronostico Cremonese-Genoa: OVER 2.5
netbet2.43info
vincitu2.41info
williamhill2.45info
admiralbet2.40info
Quote dei bookmaker soggette a variazione.
Cremonese Genoa pronostico, i precedenti


Confronto numero 34 tra le due squadre, col Genoa che ha vinto in 18 occasioni contro le 9 della Cremonese. 6 i pareggi. Rossoblù che non vincono allo "Zini" dall'ottobre 1989 (0-1). Cremonese che non vince in Serie A invece dal 1995 (4-1) mentre è più recente, ma in Serie B, il 2-1 datato 14 settembre 1996. L'ultimo confronto in terra lombarda è addirittura del 1999, partita di Serie B terminata 1-1. In 10 precedenti contro il Genoa, Davide Nicola ha vinto una sola volta ed è proprio la sfida d'andata giocata a "Marassi": 0-2 che di fatto ha spalancato le porte all'avvento di Daniele De Rossi, essendo costata la panchina a Patrick Vieira.

Pronostico marcatore Cremonese-Genoa


Tra i possibili protagonisti di Cremonese-Genoa potrebbe esserci Lorenzo Colombo. L'attaccante è il classico esempio di come un giocatore possa beneficiare del cambio d'allenatore. Rendimento disastroso e zero reti sotto la gestione Vieira, dal'arrivo di Daniele De Rossi è arrivata la sorprendente metamorfosi: 6 reti in 14 partite che fanno di lui il secondo miglior marcatore italiano dopo Riccardo Orsolini (7). E nelle scommesse Cremonese-Genoa, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Pronostico marcatore Cremonese-Genoa: COLOMBO SEGNA
bwin3.50info
lottomatica3.45info
sisal3.25info
goldbet3.45info
Dove vedere Cremonese-Genoa in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Cremonese-Genoa è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 15 febbraio alle 15 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

