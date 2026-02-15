Udinese-Sassuolo 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Udinese (4-4-2): Okoye; Bertola, Solet (41' st Gueye), Kristensen, Zemura; Ekkelenkamp (34' st Piotrowski), Miller (20' st Zarraga), Karlström (34' st Arizala), Atta; Zaniolo, Bayo (20' st Buksa). A disp.: Nunziante, Padelli, Zarraga, Ehizibue, Mlacic, Kabasele, Camara. All.: Runjaic
Sassuolo (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic (1' st Garcia), Doig (1' st Coulibaly); Koné, Lipani, Thorstvedt; Berardi (39' st Volpato), Pinamonti (27' st Nzola), Laurienté (34' st Fadera). A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Romagna, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Felipe. All.: Grosso
Arbitro: Ferrieri Caputi
Marcatori: 10' Solet (U), 11' st Laurienté (S), 13' st Pinamonti (S)
Ammoniti: Muharemovic (S), Atta (U), Zemura (U), Ekkelenkamp (U), Coulibaly (S), Fadera (U)