Pronostico Inter-Juventus, la Beneamata è la vittima preferita di Yildiz

San Valentino con il Derby d'Italia. A San Siro va in scena l'eterna sfida fra Inter e Juventus, valida per la 25ª giornata di Serie A. La squadra di Cristian Chivu, rullo compressore di quest'ultimo periodo, ha comunque dimostrato di soffrire gli scontri diretti. Dall'altra parte capiremo fin dove possono spingersi le ambizioni della Vecchia Signora, che con l'avvento di Luciano Spalletti è tornata in corsa per le primissime posizioni.

Pronostico Inter-Juventus quote

L'arriva lanciatissima, con 11 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 12 partite. 13 gol segnati nelle ultime 3, porta inviolata nelle ultime 2. A San Siro i nerazzurri hanno perso punti solo contro Udinese (1-2), Milan (0-1) e Napoli (2-2). Ben 33 le reti segnate in casa in 12 partite., che dall'arrivo di Luciano Spalletti ha ottenuto 31 punti in 15 partite. Meglio solo Milan (32) e Inter (40). Quattro vittorie nelle ultime 5 in trasferta per la Vecchia Signora, che nel mezzo ha avuto l'incidente di percorso a Cagliari. L’Inter, forte del vantaggio in classifica e del fattore San Siro, parte con qualcosa in più, ma la Juventus arriva a Milano in un buon momento esterno e con precedenti recenti favorevoli. La doppia chance a favore dei nerazzurri copre anche l’ipotesi di un pareggio, risultato tutt’altro che improbabile in una sfida storicamente equilibrata come il Derby d’Italia. Nelle, l'1X è dato a

Pronostico Inter-Juventus: 1X 8.00 info 1.25 info 1.24 info 1.22 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inter Juventus pronostico, i precedenti

Confronto numero 242 fra le due squadre, bilancio in favore della Juventus che ha vinto 111 volte contro le 70 dell'Inter. 60 i pareggi. Limitatamente alle partite giocate a San Siro, il risultato che manca da più tempo è la vittoria della Juve, risalente l'ultima volta nel marzo 2023 (0-1). Ultima vittoria dell'Inter nel febbraio 2024 (1-0). Ricca di emozioni la partita più recente, terminata 4-4 nell'ottobre 2024. Una vittoria e una sconfitta per Cristian Chivu contro la Juventus, per Spalletti invece già 37 sfide all'Inter, con 13 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte. Primo incrocio assoluto tra i due tecnici.

Pronostico marcatore Inter-Juventus

Tra i protagonisti più attesi della sfida tra Inter e Juventus c'è sicuramente. L'accordo fino al 2030 con adeguamento del contratto è un atto di stima e un investimento nei confronti del numero 10 bianconero, che nell'Inter ha trovato la vittima preferita con 3 reti segnate in 4 partite: protagonista con una doppietta nel pirotecnico 4-4 a San Siro , ha colpito anche nella partita d'andata, vinta dalla Vecchia Signora per 4-3. Complessivamente siamo già a 9 reti stagionali in 32 partite giocate. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse Marcatore Inter-Juventus: YILDIZ SEGNA 3.85 info 3.85 info 3.90 info 3.85 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Inter-Juventus in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 14 febbraio alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su: