Pronostico Como-Fiorentina, il pareggio al "Sinigaglia" manca da quasi 40 anni

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 15:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Dopo le fatiche di Coppa Italia il Como torna in campo per la 25ª giornata di Serie A e sfida al "Sinigaglia" la Fiorentina: obiettivi differenti tra le due squadre, scenario certamente difficilmente pronosticabile all'inizio della stagione.

Pronostico Como-Fiorentina quote


Il Como arriva all'appuntamento nel miglior momento della stagione: 7 punti nelle ultime 3 giornate di campionato, che potevano diventare 9 se Nico Paz non avesse sbagliato il rigore contro l'Atalanta. E difesa di ferro, che non ha subito reti nelle gare prese in esame. Solo una squadra ha espugnato il "Sinigaglia" ed è il Milan, vincente 1-3 lo scorso 15 gennaio. Situazione ben diversa per la Fiorentina, ancora invischiata in zona retrocessione e che ha visto sfumare la vittoria contro il Torino nei minuti di recupero. Fuori casa i viola hanno vinto una sola volta, nel Derby dell'Appennino contro il Bologna. Da 9 trasferte consecutive la squadra ha incassato almeno un gol. Nelle quote Como-Fiorentina, il segno Gol appare una soluzione credibile: la Fiorentina segna con continuità ma concede da diverse gare, mentre il Como in casa mantiene una media realizzativa elevata, fattori che possono portare entrambe le squadre a trovare la via della rete.

Pronostico Como-Fiorentina: GOAL
bet3651.80info
starcasino1.74info
williamhill1.74info
vincitu1.75info
Como Fiorentina pronostico, i precedenti


39° confronto tra le due squadre, vige l'equilibrio con 17 vittorie della Fiorentina, 14 del Como e 7 pareggi. Ultimi tre confronti a favore dei lariani, fra campionato e Coppa Italia e tutti giocati a Firenze. Limitatamente alle sfide giocate in riva al Lago di Como, dobbiamo risalire al dicembre 1988 per l'ultima vittoria dei lariani (3-2). Alla Fiorentina l'ultimo incontro al "Sinigaglia" (0-2) mentre il pari è il risultato che manca da più tempo, quasi 40 anni: 0-0 nell'ottobre 1986.

Pronostico marcatore Como-Fiorentina


Tra i possibili protagonisti di Como-Fiorentina spicca il nome di Anastasios Douvikas, vero goleador. Se da una parte l'acquisto di Alvaro Morata si sta rivelando un flop clamoroso, dall'altra il greco sta ponendo rimedio alle mancanze dello spagnolo sotto porta. 8 i gol segnati che fanno di lui il secondo miglior marcatore del torneo dopo Lautaro Martinez. E nelle scommesse Como-Fiorentina, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Como-Fiorentina Pronostico Marcatore: DOUVIKAS SEGNA
planetwin3652.20info
domusbet2.48info
sisal2.50info
bwin2.50info
Dove vedere Como-Fiorentina in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Como-Fiorentina è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 14 gennaio alle 15:00 allo Stadio "Giuseppe Sinigaglia" di Como. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

