Pronostico Udinese-Sassuolo, tra le due squadre va di moda l'Over

Lunch match della domenica al Bluenergy Stadium ospiterà Udinese-Sassuolo, valida per la 25ª giornata di Serie A: entrambe le squadre sono chiamate a riscattare la sconfitta nel turno precedente, con i friulani beffati nel finale a Lecce e gli emiliani travolti in casa dall'Inter.

Pronostico Udinese-Sassuolo quote

Udinese a corrente alternata, con l'ultima sconfitta che ne ha condizionato il cammino verso una qualificazione europea. Non si può certo parlare di fattore campo a Udine, basti pensare che il ruolino di marcia dei bianconeri nella gare casalinghe recita 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Discorso simile per il Sassuolo che in trasferta ha saputo bilanciare i risultati. Il successo di Pisa del 31 gennaio ha riportato il sorriso agli uomini di Fabio Grosso lontano dal "Mapei Stadium", interrompendo una striscia senza vittorie in trasferta di 5 partite. Nelle, il pareggioappare una scelta prudente. I precedenti recenti parlano di grande equilibrio, con l’Udinese imbattuta da tempo in casa contro i neroverdi e il Sassuolo che ha spesso strappato punti in questo confronto. Anche il momento delle due squadre, tra alti e bassi, lascia pensare a una sfida bilanciata che potrebbe chiudersi senza vincitori.

Pronostico Udinese Sassuolo: X 2.85 info 3.00 info 2.95 info 2.85 info

Udinese Sassuolo pronostico, i precedenti

Confronto numero 24 fra le due squadre, bilancio che vede il segno X dominante e uscito 10 volte. 8 vittorie dell'Udinese, 5 del Sassuolo. Partita da over, così insegna la storia recente: le ultime due sfide in Friuli sono terminate 2-2, quella precedente 3-2 per i bianconeri. Sassuolo corsaro per l'ultima volta nel marzo 2018 (1-2).

Pronostico marcatore Udinese-Sassuolo

Tra i possibili protagonisti di Udinese-Sassuolo spicca il nome di. Molto buono fin qui il suo rendimento a Udine, anche se l'ultima partita da ritolare risale al 10 gennaio. Solo scampoli di gara contro Roma e Lecce e Runjaic conta di averlo finalmente dal 1'. Cinque le reti segnate in questo campionato mentre i suoi precedenti col Sassuolo lo hanno visto in gol per l'unica volta nel dicembre 2018. nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Pronostico Marcatore Udinese-Sassuolo: ZANIOLO SEGNA 3.00 info 3.05 info 3.50 info 3.70 info

Dove vedere Udinese-Sassuolo in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 15 febbraio alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

