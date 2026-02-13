Pronostico Lazio-Atalanta, l'ultimo successo degli orobici tre anni fa

Dopo il giovedì di Coppa Italia la Lazio torna in campo per la 25ª giornata di Serie A e sfida all'Olimpico l'Atalanta: grande occasione per i biancocelesti di avvicinarsi agli orobici e mantenere vive le speranze europee

Pronostico Lazio-Atalanta quote

Ilarriva all'appuntamento imbattuta in campionato da tre partite e nell'ultima ha sfiorato il colpaccio sul campo della Juventus. La vittoria nei minuti di recupero contro il Genoa del 30 gennaio ha posto fine a una striscia senza vittorie all'Olimpico di 5 partite. Attenzione alla difesa, che nelle gare interne ha sofferto particolarmente con 9 reti incassate nelle ultime 4.che con Raffaele Palladino ha rialzato la china: 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 7 partite e Carnesecchi che ha mantenuto la porta inviolata in 4 occasioni. Orobici che sono imbattuti in trasferta da 4 partite nelle quali hanno incassato un solo gol. Nelleil segno Under 2.5 è dato a:

Pronostico Lazio-Atalanta: UNDER 2.5 1.97 info 1.97 info 1.97 info 1.97 info

Lazio Atalanta pronostico, i precedenti

133° confronto tra le due squadre, vige l'equilibrio con 41 vittorie dell'Atalanta, 40 della Lazio e 51 pareggi. Grande alternanza di risultati, anche all'Olimpico con i tre segni che si sono alternati nelle ultime 3 sfide: 1-1 nel dicembre 2024, 3.2 per la Lazio nell'ottobre 2023 e 0-2 per l'Atalanta nel febbraio 2023.

Pronostico marcatore Lazio-Atalanta

Tra i possibili protagonisti di Lazio-Atalanta spicca il nome di. Il trequartista è approdato alla Lazio nel mercato invernale, proprio dall'Atalanta con la quale non ha trovato lo spazio che sperava. Con l'arrivo di Raffaele Palladino solo 4 presenze, di cui appena una da titolare. In biancoceleste ha l'occasione di togliersi qualche sassolino, lasciando parlare il campo. Del resto la legge dell'ex è vecchia quanto il calcio. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse Marcatore Lazio-Atalanta: MALDINI SEGNA 4.30 info 4.00 info 4.50 info 4.20 info

Dove vedere Lazio-Atalanta in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 14 gennaio alle 18 allo Stadio "Olimpico" di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

