Serie C, il Ravenna (in 9) torna al successo. Vince anche l’Ascoli. Livorno ko nel derby

Nelle gare del primo pomeriggio di Serie C Ascoli e Ravenna mettono pressione alla capolista Arezzo. I bianconeri vincono in casa del Bra con un 3-1 in rimonta, mentre i giallorossi tornano al successo, pur chiudendo in nove uomini per le espulsioni di Bani e Anacoura, contro la Juventus Next Gen: buona la prima dunque per il tecnico Mandorlini. Sempre nel Girone B pareggio fra Guidonia e Forli e vittorie esterne per la Torres, sul campo della Sambenedettese e soprattutto della Pianese nel derbyu toscano con il Livorno.

Nel Girone A invece vince la Pro Vercelli per 2-1 sul campo della Dolomiti Bellunesi.

27ª GIORNATA – 14-15-16 FEBBRAIO 2026

GIRONE A

Domenica 15 febbraio

Triestina – Novara 0-1

70’ De Graca

Vicenza - Alcione Milano 0-1

90’+2’ Plescia

Dolomiti Bellunesi - Pro Vercelli 1-2

4’ Olonisakin (D), 58’ El Bouchataoui (P), 86’ Iotti (P)

Ore 17.30 – Albinoleffe - Arzignano Valchiampo

Ore 17.30 – Lumezzane - Giana Erminio

Ore 17.30 – Trento - Pro Patria

Ore 20.30 – Lecco - Virtus Verona

Lunedì 16 febbraio

Ore 20.30 – Cittadella - Renate

Ore 20.30 – Ospitaletto Franciacorta - Inter U23

Ore 20.30 – Pergolettese - Union Brescia

Classifica: Vicenza 66*, Union Brescia 50, Lecco 48, Alcione Milano 43*, Renate 42, Trento 41, Cittadella 39, Inter U23 39, Pro Vercelli 38*, Giana Erminio 35, Lumezzane 33, Novara 32*, Arzignano Valchiampo 30, AlbinoLeffe 30, Dolomiti Bellunesi 29*, Ospitaletto 28, Pergolettese 23, Virtus Verona 19, Pro Patria 16, Triestina 4*

N.B. - * una gara in più

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Domenica 15 febbraio

Bra – Ascoli 1-3

16’ Brambilla (B), 52’ Chakir (A), 55’ Galuppini (A), 82’ Gori (A)

Guidonia Montecelio – Forlì 2-2

7’ Macrì (F), 23’ Zuppel (G), 30’ Sannipoli (G), 49’ Palomba (F)

Livorno – Pianese 1-2

6’ Fabrizi (P), 34’ Bertini (P), 75’ Panaioli (L)

Ravenna - Juventus Next Gen 2-0

22’ Fischnaller, 35’ Bianconi

Sambenedettese – Torres 1-2

11’ Sorrentino (T), 57’ Eusepi (S), 67’ Zanandrea (T)

Ore 17.30 – Perugia - Carpi

Ore 17.30 – Pontedera - Gubbio

Lunedì 16 febbraio

Ore 20.30 – Pineto - Ternana

Ore 20.30 – Vis Pesaro - Campobasso

Riposa – Arezzo

Classifica: Arezzo 59, Ravenna 52**, Ascoli 50**, Juventus Next Gen 39**, Pianese 37**, Pineto 36*, Ternana 33*, Campobasso 33, Gubbio 32*, Vis Pesaro 31*, Livorno 31*, Guidonia Montecelio 31, Forlì 30, Carpi 28, Bra 25**, Sambenedettese 24**, Torres 23**, Perugia 23, Pontedera 16*

N.B. - *una gara in meno

* una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Sabato 14 febbraio

Benevento – Latina 1-1

10’ Parigi (L), 60’ Tumminello (B)

Casarano – Casertana 3-2

2’ Casarotto (CE), 7’ Grandolfo (CA), 68’ Celiento (CA), 72’ Llano Massa (CE), 90’ Logoluso (CA)

Cavese – Salernitana 1-1

34’ Lescano (S), 90’ Minaj (C)

Cosenza - Audace Cerignola 3-0

26’ Moretti, 87’ Garritano, 90’+8’ Achour

Giugliano – Trapani 3-1

10 Motoc (T), 73’ Murilo (G), 90’+4’ D’Avino (G), 90’+8’ Balde (G)

Monopoli – Sorrento 1-0

66’ Scipioni

Foggia-Atalanta U23 0-1

58' Panada

Siracusa-Catania 1-1

35' D'Ausilio (C), 48' Di Paolo (S)

Picerno-Crotone 3-1

11' Bellodi (P), 34' Guadagni (P), 41' Gomez (C), 78' Baldassini (P)

Domenica 15 febbraio

Ore 20.30 – Potenza - Team Altamura

Classifica Benevento 61**, Catania 53**, Salernitana 50**, Cosenza 46**, Casertana 43**, Crotone 41**, Monopoli 40**, Audace Cerignola 39**, Team Altamura 36, Casarano 36**, Potenza 31, Atalanta U23 30**, Sorrento 30**, Picerno 29**, Cavese 28**, Latina 28**, Trapani 25, Giugliano 24**, Siracusa 23**, Foggia 22**.

N.B. - *una gara in meno

** una gara in più

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva