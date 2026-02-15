Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, il Ravenna (in 9) torna al successo. Vince anche l’Ascoli. Livorno ko nel derby

Serie C, il Ravenna (in 9) torna al successo. Vince anche l'Ascoli. Livorno ko nel derby
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:37Serie C
Tommaso Maschio

Nelle gare del primo pomeriggio di Serie C Ascoli e Ravenna mettono pressione alla capolista Arezzo. I bianconeri vincono in casa del Bra con un 3-1 in rimonta, mentre i giallorossi tornano al successo, pur chiudendo in nove uomini per le espulsioni di Bani e Anacoura, contro la Juventus Next Gen: buona la prima dunque per il tecnico Mandorlini. Sempre nel Girone B pareggio fra Guidonia e Forli e vittorie esterne per la Torres, sul campo della Sambenedettese e soprattutto della Pianese nel derbyu toscano con il Livorno.

Nel Girone A invece vince la Pro Vercelli per 2-1 sul campo della Dolomiti Bellunesi.

27ª GIORNATA – 14-15-16 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Domenica 15 febbraio
Triestina – Novara 0-1
70’ De Graca
Vicenza - Alcione Milano 0-1
90’+2’ Plescia
Dolomiti Bellunesi - Pro Vercelli 1-2
4’ Olonisakin (D), 58’ El Bouchataoui (P), 86’ Iotti (P)
Ore 17.30 – Albinoleffe - Arzignano Valchiampo
Ore 17.30 – Lumezzane - Giana Erminio
Ore 17.30 – Trento - Pro Patria
Ore 20.30 – Lecco - Virtus Verona
Lunedì 16 febbraio
Ore 20.30 – Cittadella - Renate
Ore 20.30 – Ospitaletto Franciacorta - Inter U23
Ore 20.30 – Pergolettese - Union Brescia

Classifica: Vicenza 66*, Union Brescia 50, Lecco 48, Alcione Milano 43*, Renate 42, Trento 41, Cittadella 39, Inter U23 39, Pro Vercelli 38*, Giana Erminio 35, Lumezzane 33, Novara 32*, Arzignano Valchiampo 30, AlbinoLeffe 30, Dolomiti Bellunesi 29*, Ospitaletto 28, Pergolettese 23, Virtus Verona 19, Pro Patria 16, Triestina 4*

N.B. - * una gara in più
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Domenica 15 febbraio
Bra – Ascoli 1-3
16’ Brambilla (B), 52’ Chakir (A), 55’ Galuppini (A), 82’ Gori (A)
Guidonia Montecelio – Forlì 2-2
7’ Macrì (F), 23’ Zuppel (G), 30’ Sannipoli (G), 49’ Palomba (F)
Livorno – Pianese 1-2
6’ Fabrizi (P), 34’ Bertini (P), 75’ Panaioli (L)
Ravenna - Juventus Next Gen 2-0
22’ Fischnaller, 35’ Bianconi
Sambenedettese – Torres 1-2
11’ Sorrentino (T), 57’ Eusepi (S), 67’ Zanandrea (T)
Ore 17.30 – Perugia - Carpi
Ore 17.30 – Pontedera - Gubbio
Lunedì 16 febbraio
Ore 20.30 – Pineto - Ternana
Ore 20.30 – Vis Pesaro - Campobasso
Riposa – Arezzo

Classifica: Arezzo 59, Ravenna 52**, Ascoli 50**, Juventus Next Gen 39**, Pianese 37**, Pineto 36*, Ternana 33*, Campobasso 33, Gubbio 32*, Vis Pesaro 31*, Livorno 31*, Guidonia Montecelio 31, Forlì 30, Carpi 28, Bra 25**, Sambenedettese 24**, Torres 23**, Perugia 23, Pontedera 16*

N.B. - *una gara in meno
* una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 14 febbraio
Benevento – Latina 1-1
10’ Parigi (L), 60’ Tumminello (B)
Casarano – Casertana 3-2
2’ Casarotto (CE), 7’ Grandolfo (CA), 68’ Celiento (CA), 72’ Llano Massa (CE), 90’ Logoluso (CA)
Cavese – Salernitana 1-1
34’ Lescano (S), 90’ Minaj (C)
Cosenza - Audace Cerignola 3-0
26’ Moretti, 87’ Garritano, 90’+8’ Achour
Giugliano – Trapani 3-1
10 Motoc (T), 73’ Murilo (G), 90’+4’ D’Avino (G), 90’+8’ Balde (G)
Monopoli – Sorrento 1-0
66’ Scipioni
Foggia-Atalanta U23 0-1
58' Panada
Siracusa-Catania 1-1
35' D'Ausilio (C), 48' Di Paolo (S)
Picerno-Crotone 3-1
11' Bellodi (P), 34' Guadagni (P), 41' Gomez (C), 78' Baldassini (P)

Domenica 15 febbraio
Ore 20.30 – Potenza - Team Altamura

Classifica Benevento 61**, Catania 53**, Salernitana 50**, Cosenza 46**, Casertana 43**, Crotone 41**, Monopoli 40**, Audace Cerignola 39**, Team Altamura 36, Casarano 36**, Potenza 31, Atalanta U23 30**, Sorrento 30**, Picerno 29**, Cavese 28**, Latina 28**, Trapani 25, Giugliano 24**, Siracusa 23**, Foggia 22**.

N.B. - *una gara in meno
** una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
