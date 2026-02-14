Pronostico Parma-Verona, il pari manca da ben 11 anni

Domenica pomeriggio che propone una sfida salvezza a tinte giallobbù: al "Tardini" il Parma di Carlos Cuesta, reduce dal prezioso successo a Bologna, sfida un Verona già disperato e che deve vincere a tutti i costi per mantenere viva la speranza. Intanto la prima di Paolo Sammarco sulla panchina degli scaligeri non è andata come sperato, con un deludente pari interno contro il Pisa.

Pronostico Parma-Verona quote

Ilè una delle squadre dal peggior rendimento interno: solo 10 punti conquistati e la miseria di 8 reti segnate. Peggio dei ducali, in termini di gol, solo il Pisa. Ultimo successo interno a dicembre, 1-0 contro la Fiorentina. Poi due sconfitte e un pari, con un solo gol segnato, peraltro inutile, nel ko 1-4 contro la Juventus.che ha ottenuto solo 8 punti in trasferta, segnando la miseria di 7 reti. Peggio in termini realizzativi solo il Lecce. Scaligeri in bianco in tre delle quattro gare esterne più recenti. Unica gioia, a Firenze il 14 dicembre. È vero che Parma e Verona sono tra le formazioni rimaste più volte a secco in campionato, ma quando affrontano avversarie della parte bassa tendono a concedere qualcosa in più. All’andata finì 2-1 per i ducali e le due difese, pur con numeri individuali importanti come quelli di Nelsson, non sempre hanno garantito solidità per 90 minuti. In una sfida delicata per la classifica, l’ipotesi di almeno una rete per parte resta plausibile. I presupposti per vedere almeno una rete per parte ci sono, per questo nelleil segno GOAL è dato a:

Pronostico Parma-Verona: GOAL 2.02 info 2.02 info 2.02 info 2.00 info

Parma-Verona pronostico, i precedenti

Confronto numero 60 tra le due squadre, col bilancio che pende in favore del Verona: 31 successi contro i 16 del Parma e 12 pareggi. L'ago della bilancia si sposta in favore dei ducali se limitiamo la statistica alle partite giocate in Emilia. Il confronto più recente ha sorriso agli scaligeri, vincenti 2-3 mentre il Parma non vince da ottobre 2020: 1-0. Il pari manca addirittura da 11 anni: 2-2 nel maggio 2015.

Pronostico marcatore Parma-Verona

Tra i possibili protagonisti di Parma-Verona spicca il nome di. L'attaccante argentino ha firmato il rinnovo di contratto nella giornata di mercoledì. Blindato fino al 2030, ora può pensare al campo. Delle 6 reti segnate in questa stagione, due le ha realizzate proprio al Verona, nella sfida del "Bentegodi" vinta dal Parma per 1-2. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Pronostico Marcatore Parma-Verona: PELLEGRINO SEGNA 3.05 info 3.30 info 3.05 info 3.05 info

Dove vedere Parma-Verona in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 15 febbraio alle 15 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

