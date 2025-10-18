Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao, sale Kean nella Fiorentina
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 7^ giornata di Serie A:
LECCE-SASSUOLO 0-0 - Il tabellino:
LECCE (4-3-3): Falcone; D. Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly (19’ st Helgason), Ramadani, Berisha (41’ st Pierret); Pierotti (30’ st Banda), Stulic (19’ st Camarda), Morente (41’ st N’Dri). A disp.: Samooja, Fruchtl, Kouassi, Ndaba, Siebert, Kaba, Kovac, Sala, Maleh. All.: Di Francesco
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Romagna (30’ st Candé), Idzes, Doig; Vranckx (13’ st Iannoni), Matic, Thorsvedt; Berardi, Pinamonti (30’ st Cheddira), Laurienté (13’ st Pierini). A disp.: Turati, Zacchi, Odenthal, W. Coulibaly, Lipani, Volpato, Fadera, Koné, Skjellerup, Moro. All.: Grosso
Arbitro: Crezzini
Ammoniti: Veiga (L), Falcone (L), Berardi (S), Doig (S).
Leggi su TMW le pagelle di Lecce-Sassuolo
---------------------------
PISA-HELLAS VERONA 0-0 - Il tabellino
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Leris (20’ st Cuadrado), Akinsanmiro, Aebischer, Marin (21’ st Piccinini), Angori (20’ st Bonfanti); Moreo (35’ st Tramoni), Nzola. A disp.: Scuffet, Nicolas, Coppola, Denoon, Calabresi, Lorran, Vural, Hojholt, Buffon, Meister. All.: Gilardino
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Cham (16’ st Belghali), Serdar (41’ st Santiago), Gagliardini, Bernede (16’ st Akpa-Akpro), Frese; Giovane (22’ st Mosquera), Orban (22’ st Sarr). A disp.: Perilli, Castagnini, Ebosse, Slotsager, Bradaric, Niasse, Kastanos, Harroui, Ajayi, Mosquera, Sarr. All.: Zanetti
Arbitro: Guida
Ammoniti: Akinsanmiro (P), Piccinini (P), Canestrelli (P), Frese (H)
Leggi su TMW le pagelle di Pisa-Hellas Verona
---------------------------
TORINO-NAPOLI 1-0 - Il tabellino:
Marcatore: 32' Simeone (T)
Ammoniti: Juan Jesus (N), Israel (T), Lang (N)
Torino (3-4-1-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani (39' st Ismajli), Nkounkou (30' st Biraghi); Vlasic (30' st Gineitis); Simeone (17' st Ngonge), Adams (39' st Zapata). A disp.: Paleari, Popa, Masina, Lazaro, Dembélé, Ilkhan, Ilic, Njie. All.: Baroni
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus (19' st Buongiorno), Olivera (19' st Lang); Gilmour (37' st Elmas); Neres (29' st Politano), Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca (29' st Ambrosino). A disp.: Meret, Ferrante, Gutiérrez, Mazzocchi, Marianucci, Vergara. All.: Conte
Le pagelle di Torino-Napoli 1-0
---------------------------
ROMA-INTER - Le formazioni ufficiali
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. A disp. Vasquez, Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Pisilli, El Aynaoui, Baldanzi, Dovbyk, Bailey, El Shaarawy, Ferguson. All. Gian Piero Gasperini
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. A disp. Martinez, Caligaris, De Vrij, Ziekinsk, Sucic, Luis Henrique Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Palacios, Esposito. All. Cristian Chivu.
---------------------------
COMO-JUVENTUS - Domenica 19 ottobre, ore 12.30
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Morata.
Allenatore: Guindos (Fabregas squalificato).
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic, Conceicao, Yildiz; Vlahovic.
Allenatore: Tudor.
---------------------------
GENOA-PARMA - Domenica 19 ottobre, ore 15.00
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator.
Allenatore: Vieira.
PARMA (4-3-2-1): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye, Lovik; Estevez, Keita, Bernabé; Almqvist, Cutrone; Pellegrino.
Allenatore: Cuesta.
---------------------------
CAGLIARI-BOLOGNA - Domenica 19 ottobre, ore 15.00
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho; Borrelli, Esposito.
Allenatore: Pisacane.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.
Allenatore: Italiano.
---------------------------
ATALANTA-LAZIO - Domenica 19 ottobre, ore 18.00
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic.
Allenatore: Juric.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Noslin.
Allenatore: Sarri.
---------------------------
MILAN-FIORENTINA - Domenica 19 ottobre, ore 20.45
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao.
Allenatore: Allegri.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean.
Allenatore: Pioli.
---------------------------
CREMONESE-UDINESE - Lunedì 20 ottobre, ore 20.45
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.
Allenatore: Nicola.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis.
Allenatore: Runjaic.