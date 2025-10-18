Atalanta-Lazio, i convocati di Juric: riecco Scamacca, rientrano in 5

L'Atalanta si appresta a sfidare la Lazio nel match in programma domenica alle 18. Il tecnico nerazzurro Ivan Juric sorride grazie ai 5 rientri dagli infortuni rispetto alla gara con il Como prima della sosta, quando mancavano De Ketelaere, Scamacca, De Roon, scalvini e Zalewski. Tutti presenti nella lista dei convocati che il tecnico ha diramato (23 i giocatori chiamati), dalla quale sono assenti Kossounou, Bellanova, Kolašinac, Bakker

Questa la lista dei convocati dell'Atalanta:

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello

Difensori Ahanor, Djimsiti, Hien, Obrić, Scalvini

Centrocampisti: Bernasconi, Brescianini, De Ketelaere, Éderson, Maldini, Musah, Pašalić, Samardžić, Zappacosta, De Roon, Zalewski

attaccanti Krstović, Lookman, Sulemana, Scamacca