L’ultima imbattuta contro chi non ha subito ancora gol in trasferta

Soltanto un’altra volta in 66 incontri disputati Atalanta-Milan è stata giocata in occasione di una nona giornata di campionato.

Accadde nel 1980-1981. Non in Serie A, bensì in cadetteria. Terminò col punteggio di 3-1 per i rossoneri. Questo il tabellino marcatori: Cuoghi al 30’, Buriani al 56’ (su rigore), Messina al 72’, Vincenzi al 75’. Sui quotidiani era stampata la data del 9 novembre. Alla fine di quel torneo il Diavolo, da primo, sarebbe stato promosso di categoria. Destino diametralmente opposto per la Dea che, diciannovesima, scese in Serie C.

La contabilità di tutti e 66 i precedenti racconta di 16 vittorie bergamasche, 24 segni X, 26 successi meneghini, 74 gol marcati dai padroni di casa contro le 93 reti fatte dai giocatori ospiti. Dalle ultime 3 sfide sono usciti 2 segni 1 e 1 pareggio.

L’ultimo successo del Diavolo? Annata 2021-2022, col punteggio di 2-3.

Terminiamo con una curiosità: il punteggio più ricorrente è l’1-1 comparso già in 14 occasioni.

Situazione in classifica.

Atalanta ultima imbattuta della A con 12 punti (2V – 6X – 0P con 12GF e 6GS), la metà esatta, 6, fatta a Bergamo (1V – 3X – 0P con 6GF e 3GS). Non va KO dall’ultimo turno dello scorso torneo, 2-3 rimediato in casa dal Parma. Milan che ha perso la vetta della classifica e adesso è terzo a 17 (5V – 2X – 1P con 13GF e 6GS), 7 raccolti in esterna (2V – 1X – 0P con 5GF e 0GS). Non subisce gol lontano dal Meazza dal 18 maggio scorso, Roma-Milan 3-1.

Dalle classifiche stagionali di rendimento da segnalare che quella nerazzurra è la più larga coop del gol con 9 marcatori differenti, uno in più della multinazionale rossonera arrivata a contare 8 bomber diversi.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)

66 incontri disputati

16 vittorie Atalanta

24 pareggi

26 vittorie Milan

74 gol fatti Atalanta

93 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO

Atalanta-Milan 0-0, 23° giornata 1937/1938

L’ULTIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO

Atalanta-Milan 2-1, 15° giornata 2024/2025