Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, i risultati dei posticipi: prima vittoria per il Perugia. Inter U23 ko col Cittadella

Serie C, i risultati dei posticipi: prima vittoria per il Perugia. Inter U23 ko col CittadellaTUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 22:27Serie C
Tommaso Maschio

Si è chiusa questa sera l’undicesima giornata di Serie C. Nel Girone A il Cittadella ha vinto di misura in casa dell’Inter Under 23 proseguendo la sua risalita in classifica e allungando la striscia positiva a cinque gare (due pari e tre successi). A decidere la partita una rete di Salvi a metà ripresa. Vince di misura anche la Dolomiti Bellunesi che in casa ha la meglio sulla Triestina grazie alla rete di Clemenza.

Nel Girone B inizia bene l’avventura di Giovanni Tedesco sulla panchina del Perugia. Gli umbri, grazie ai gol di Kanoute e Montevagno nella ripresa, stendono per 2-0 il Livorno conquistando il primo successo stagionale e portandosi a quota sei in classifica.

11ª GIORNATA – 24-25-26-27 Ottobre 2025
GIRONE A
Novara-Virtus Verona 1-1
20' De Marchi (V), 43' Khailoti (N)
Union Brescia-Albinoleffe 2-1
25' Sottini (A), 42' Cisco (B), 77' De Francesco (B)
Sabato 25 ottobre
Arzignano-Lumezzane 3-3
19' Chiarello (A), 41' Ndiaye (L), 45+1' Minesso (A), 55' Bernardi (A), 64' Caccavo (L), 83' Moscati (L)
Renate-Lecco 0-1
19' Sipos
Domenica 26 ottobre
Pro Vercelli-Pergolettese 2-0
23’ Sow, 72’ Akpa-Akpro
Trento-Vicenza 1-1
23’ Caferri (V), 39’ rig. Capone (T)
Giana Erminio-Alcione Milano 1-1
28' Lamesta (GE),45'+4 rig. Marconi (AM)
Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta 0-0
Inter U23-Cittadella 0-1
72’ Salvi
Dolomiti Bellunesi-Triestina 1-0
79’ Clemenza

Classifica: Vicenza 29, Union Brescia 24, Lecco 24, Inter U23 19, Alcione Milano 18, Pro Vercelli 16, Cittadella 15, Renate 13, Trento 13, Dolomiti Bellunesi 13, AlbinoLeffe 12, Pergolettese 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11, Novara 11, Arzignano Valchiampo 10, Ospitaletto 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -7
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B
Guidonia Montecelio-Torres 0-0
Juventus Next Gen-Pontedera 0-1
38' Migliardi
Ternana-Arezzo 1-1
37' Dubickas (T), 70' Cianci (A)
Sabato 25 ottobre
Campobasso-Rimini 1-1
32' Leoncini (R), 62' Cristallo (C)
Carpi-Gubbio 0-3
6' Carraro, 14' La Mantia, 67' Djankpata
Forlì-Pineto 1-1
13’ Bruzzaniti (P), 91’ Giovannini (F)
Domenica 26 ottobre
Ascoli-Sambenedettese 1-0
40’ Milanese
Bra-Vis Pesaro 0-0
Pianese-Ravenna 0-1
90'+7 Okaka
Perugia-Livorno 2-0
54’ Kanoute, 70’ Montevago

Classifica: Arezzo 28, Ascoli 27, Ravenna 27, Ternana 18, Guidonia Montecelio 17, Forlì 17, Campobasso 16, Gubbio 16, Carpi 15, Pineto 15, Sambenedettese 14, Juventus Next Gen 14, Pianese 13, Vis Pesaro 13, Pontedera 11, Livorno 10, Torres 7, Bra 7, Perugia 6, Rimini -1.
N.B: Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C
Foggia-Team Altamura 0-1
58' Curcio
Atalanta U23-Picerno 6-2
11' e 77' Misitano (A), 18' Manzoni (A), 19' Santaniello (P), 27' Veltri (P), 54' e 62' Vavassori (A). 90+1' Riccio (A)
Cavese-Crotone 1-0
3' Munari
Sabato 25 ottobre
Siracusa-Casarano 4-1
20' Chiricò (C), 45+2' Molina (S), 60' Di Paolo (S), 66' Frisenna (S), 86' Guadagni (S)
Domenica 26 ottobre
Trapani Audace Cerignola 2-1
8’ Celeghin (T), 23’ Fishnaller (T), 32’ Vitale (A)
Catania-Benevento 1-0
43’ rig. Cicerelli
Cosenza-Potenza 3-0
36’ e 61’ Ricciardi, 68’ Mazzocchi
Monopoli-Giugliano 3-1
29' Imputato (M), 45'+2 Miceli (M), 55' Valenti (M), 90'+5 D'Agostino (G)
Sorrento-Latina 2-2
60' Marenco (L), 69' Ciko (L), 81' Plescia (S), 87' Crecco (S)
Salernitana-Casertana 2-1
60’ Liguori (S), 75’ Golemic (S), 81’ Bacchetti (C)

Classifica: Salernitana 25, Catania 24, Benevento 22,, Cosenza 19, Casarano 18, Monopoli 18, Casertana 17, Crotone 17, Team Altamura 14, Atalanta U23 14, Potenza 13, Latina 13, Sorrento 12, Cavese 11, Trapani 11, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Giugliano 9, Picerno 9, Siracusa 6
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

Articoli correlati
Il Cittadella stende l'Inter U23, Iori: "Vittoria meritata, ora guai ad abbassare... Il Cittadella stende l'Inter U23, Iori: "Vittoria meritata, ora guai ad abbassare la guardia"
Italia U17, Volpini: "L'infortunio capitò il 29 febbraio. Resterò in casa quando... Italia U17, Volpini: "L'infortunio capitò il 29 febbraio. Resterò in casa quando tornerà nel '28"
De Siervo: "I miei figli mi prendono in giro con i meme sulla pirateria" De Siervo: "I miei figli mi prendono in giro con i meme sulla pirateria"
Altre notizie Serie C
Il Cittadella stende l'Inter U23, Iori: "Vittoria meritata, ora guai ad abbassare... Il Cittadella stende l'Inter U23, Iori: "Vittoria meritata, ora guai ad abbassare la guardia"
Vicenza, Gagno: "In vetta c'è più pressione, ma è questo il bello. Gallo è un vincente"... Vicenza, Gagno: "In vetta c'è più pressione, ma è questo il bello. Gallo è un vincente"
Serie C, i risultati dei posticipi: prima vittoria per il Perugia. Inter U23 ko col... Serie C, i risultati dei posticipi: prima vittoria per il Perugia. Inter U23 ko col Cittadella
Picerno, tegola a centrocampo: rottura del crociato e distrazione del collaterale... Picerno, tegola a centrocampo: rottura del crociato e distrazione del collaterale per Maselli
Ternana, Ferrero contro Liverani: "La squadra è forte, ma gioca con paura. E non... Ternana, Ferrero contro Liverani: "La squadra è forte, ma gioca con paura. E non deve"
Rimini, smentito Campolattano: "Club in vendita. Ma nessun contatto con questo gruppo"... Rimini, smentito Campolattano: "Club in vendita. Ma nessun contatto con questo gruppo"
Pagliari: "Perugia, serve una vittoria per ridare morale a una piazza depressa" TMW RadioPagliari: "Perugia, serve una vittoria per ridare morale a una piazza depressa"
Potenza, De Giorgio confermato (per il momento) in panchina. Monopoli e Foggia decisive... Potenza, De Giorgio confermato (per il momento) in panchina. Monopoli e Foggia decisive
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Tudor esonerato. Spalletti in pole, ma ci sono in corsa anche Mancini e Palladino. La crisi di una Juve senza identità, ottava in classifica. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Tudor esonerato, i nomi per il dopo: Palladino accetta un anno, Mancini vuole progetto
4 Tudor esonerato. Spalletti in pole, ma ci sono in corsa anche Mancini e Palladino. La crisi di una Juve senza identità, ottava in classifica. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
5 Panchina Juventus: il preferito è Luciano Spalletti. Il club vuole un contratto fino a fine stagione
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, entra nel vivo la trattativa con Spalletti: possibile incontro nelle prossime ore
Immagine top news n.1 Retroscena Tudor: ieri momenti tesi con la squadra nell'intervallo di Lazio-Juventus
Immagine top news n.2 Panchina Juventus: Spalletti resta nome caldo ma serve trattare. Il punto
Immagine top news n.3 Tudor è stato esonerato dalla Juventus, il comunicato. Con l'Udinese allena Brambilla
Immagine top news n.4 Polemiche arbitrali, Allegri: "Per gli errori a favore si chiude un occhio, per quelli contro si apre il terzo..."
Immagine top news n.5 Tudor esonerato, i nomi per il dopo: Palladino accetta un anno, Mancini vuole progetto
Immagine top news n.6 La Juventus ha deciso: Tudor sarà esonerato. Soluzione interna per l'Udinese
Immagine top news n.7 Marotta chiede, Fenucci si accoda: in nome del "sistema" la Serie A vuole delucidazioni sul VAR
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.2 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.3 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari: "Perugia, serve una vittoria per ridare morale a una piazza depressa"
Immagine news Altre Notizie n.2 Roberto Tricella: "Juve, andrei su Palladino. Inter, Lautaro deve darsi una regolata"
Immagine news Altre Notizie n.3 Enzo Bucchioni: "Roma, Gasp ha dimostrato che è da big. Juve-Spalletti? Dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina-Bologna, Bonfrisco: "Rigore su Bernardeschi, il VAR doveva intervenire"
Immagine news Serie A n.2 Cremonese, Baschirotto: "Vardy il più forte con cui ho giocato, con Umtiti. Per me è un esempio"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, la Curva Nord non prenderà parte alla trasferta di Torino: il comunicato
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Bremer saluta Tudor: "Grazie di tutto mister, in bocca al lupo per il futuro"
Immagine news Serie A n.5 Tudor esonerato dalla Juventus, Yildiz: "Grazie di tutto, mister. Ti auguro il meglio per il futuro"
Immagine news Serie A n.6 Como, Diao: “Quando sei fuori è difficile, ora sono tornato con più entusiasmo che mai"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Aglietti sulla Samp: "Per Foti occasione molto importante. Gregucci? Le gerarchie sono chiare"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi su Magnani: "In una delle prossime 2 gare giocherà sicuramente"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, sopralluogo dei tecnici comunali al Partenio dopo le scosse di terremoto. La situazione
Immagine news Serie B n.4 Pescara-Avellino, i convocati di Vivarini: ancora out Merola, ma torna Cangiano
Immagine news Serie B n.5 Palermo-Monza, i convocati di Bianco: Petagna ancora out. Ci sono Brorsson e Galazzi
Immagine news Serie B n.6 Dionisi: "Mi aspetto un Empoli che giochi per vincere. Il prossimo step è caratteriale"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Cittadella stende l'Inter U23, Iori: "Vittoria meritata, ora guai ad abbassare la guardia"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gagno: "In vetta c'è più pressione, ma è questo il bello. Gallo è un vincente"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati dei posticipi: prima vittoria per il Perugia. Inter U23 ko col Cittadella
Immagine news Serie C n.4 Picerno, tegola a centrocampo: rottura del crociato e distrazione del collaterale per Maselli
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Ferrero contro Liverani: "La squadra è forte, ma gioca con paura. E non deve"
Immagine news Serie C n.6 Rimini, smentito Campolattano: "Club in vendita. Ma nessun contatto con questo gruppo"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia U17, Volpini: "L'infortunio capitò il 29 febbraio. Resterò in casa quando tornerà nel '28"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Oliviero: "Non immagino di essere una veterana. Ogni gara è come fosse la prima"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Soncin: "Per prima cosa andiamo in Brasile. E poi proviamo ad arrivare fino in fondo"
Immagine news Calcio femminile n.4 FIFPRO Women's World 11: ecco le 26 finaliste. Niente Italia, dominano Inghilterra e Spagna
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Oliviero: "Sempre ammirato il Brasile per le sue qualità. Di Lorenzo un esempio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Viviamo un momento magico. Col Brasile gara intensa e fisica"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?