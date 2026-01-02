Pronostico Atalanta-Roma, Palladino vuole rovinare il ritorno a Bergamo di Gasperini

Sabato alle 20:45, alla New Balance Arena, va in scena Atalanta-Roma. Per Gasperini quella di Bergamo sarà una partita speciale, ma con un obiettivo chiaro: conquistare punti preziosi e tenere viva la lotta per il titolo.

Pronostico Atalanta-Roma quote

L'arriva alla sfida dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter, ma il momento complessivo resta positivo: con tre vittorie nelle ultime cinque partite, i nerazzurri con Palladino sembrano aver ritrovato quella qualità che era mancata a inizio stagione. Una serie di risultati che ha permesso ai bergamaschi di risalire la classifica, portandosi a sole cinque lunghezze dal sesto posto e rilanciando le ambizioni europee.

La Roma, invece, ha vissuto un periodo più altalenante, con tre sconfitte nelle ultime cinque gare. Nonostante ciò, i giallorossi restano pienamente in corsa per il vertice, a tre punti dall'Inter capolista, seppur con una partita in più. Per Gasperini, quella di Bergamo non sarà una sfida come le altre, ma al di là dell'aspetto emotivo sarà fondamentale reagire, soprattutto considerando che lontano dall'Olimpico la Roma ha perso le ultime due trasferte. E nelle quote Atalanta-Roma, l'esito 1 è offerto a:

Atalanta Roma pronostico, i precedenti

I precedenti tra Atalanta e Roma raccontano una lunga storia di confronti, con 140 sfide complessive e un bilancio favorevole ai giallorossi, avanti con 61 vittorie contro le 36 dei bergamaschi, mentre 43 gare si sono chiuse in pareggio. Nonostante il dato storico,: la Dea ha infatti vinto 5 delle ultime 6 partite (un pareggio). La Roma non batte l'Atalanta dalla stagione 2021-22, quando si impose a Bergamo con un netto 4-1. Un dato, però, fa riflettere: pur in un periodo sfavorevole, i giallorossi riescono a segnare almeno un gol a Bergamo da 15 partite consecutive, confermando come questa sfida resti spesso combattuta e ricca di gol.

Pronostico marcatore Atalanta-Roma

Tra i possibili protagonisti di Atalanta-Roma c'è, che continua a macinare numeri importanti. Con la rete segnata nel posticipo contro il Genoa, il classe 2003 ha raggiunto quota cinque gol in 17 presenze in questa Serie A, eguagliando già il bottino dell'intero scorso campionato, quando aveva realizzato cinque reti in 27 gare. In una stagione che per lui dovrebbe rappresentare quella della consacrazione definitiva, questi numeri raccontano di una crescita costante e fanno ben sperare la Roma in vista della delicata trasferta di Bergamo. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Atalanta-Roma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 3 gennaio alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

