Coppa Italia, Como-Inter a Di Bello: le designazioni arbitrali per le semifinali di andata
TUTTO mercato WEB
Sarà Marco Di Bello, della sezione di Brindisi, l’arbitro di Como-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia in programma domani. A Gianluca Manganiello, di Pinerolo, l’altra semifinale tra Lazio e Atalanta. Di seguito le designazioni complete.
Como - Inter Martedì 3/03 H. 21.00
Di Bello
Peretti – Colarossi
Iv: Zufferli
Var: Mazzoleni
Avar: Maresca
Lazio - Atalanta Mercoledì 4/03 H. 21.00
Manganiello
Bindoni – Tegoni
Iv: Sacchi J.L.
Var: Gariglio
Avar: Guida
Altre notizie Serie A
Esclusiva TMWQuesto sì che è il vero Conceicao, l'ex tecnico: "30 milioni? Buon investimento della Juventus"
Editoriale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
Le più lette
2 Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile