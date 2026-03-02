Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Coppa Italia, Como-Inter a Di Bello: le designazioni arbitrali per le semifinali di andata

© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 14:14Serie A
Ivan Cardia

Sarà Marco Di Bello, della sezione di Brindisi, l’arbitro di Como-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia in programma domani. A Gianluca Manganiello, di Pinerolo, l’altra semifinale tra Lazio e Atalanta. Di seguito le designazioni complete.

Como - Inter    Martedì 3/03 H. 21.00
Di Bello
Peretti – Colarossi
Iv:  Zufferli
Var: Mazzoleni
Avar: Maresca
 
Lazio - Atalanta    Mercoledì 4/03 H. 21.00
Manganiello
Bindoni – Tegoni
Iv:  Sacchi J.L.
Var: Gariglio
Avar: Guida

