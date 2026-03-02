Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Corsa Champions, sei squadre per tre posti: i calendari a confronto

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 17:51
Gaetano Mocciaro

Calendari a confronto, undici partite da giocare. Con l'Inter che ha un notevole margine di vantaggio ci sono 6 squadre che si contendono tre posti per la Champions League 2025/26. Un calendario che per alcune squadre sarà più impegnativo, soprattutto per il coinvolgimento in altre competizioni: è il caso dell'Atalanta che da oggi fino alla pausa nazionali avrà una serie fitta di impegni con la semifinale di Coppa Italia e le due gare di Champions contro il Bayern in mezzo alle varie partite di campionato. Impegno extra Serie A anche per il Como che martedì giocherà contro l'Inter l'andata della Coppa Italia. Ma anche avversari dal coefficiente di difficoltà differente: quattro delle sei squadre prese in considerazione dovranno ancora giocare contro l'Inter e occhio anche ai derby nelle giornate conclusive: Roma-Lazio alla penultima giornata, Torino-Juventus all'ultima. Undici giornate in cui ci saranno da giocare ben 7 scontri diretti (che evidenziamo in neretto): 3 per Milan e Atalanta, 2 per Como, Juventus, Napoli e Roma.

Guardiamo nel dettaglio, squadra per squadra:

2. MILAN 57
28ª giornata, Milan - Inter
29ª giornata, Lazio - Milan
30ª giornata, Milan - Torino
31ª giornata, Napoli - Milan
32ª giornata, Milan - Udinese
33ª giornata, Hellas Verona - Milan
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Sassuolo - Milan
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari

3. NAPOLI 53
28ª giornata, Napoli - Torino
29ª giornata, Napoli - Lecce
30ª giornata, Cagliari - Napoli
31ª giornata, Napoli - Milan
32ª giornata, Parma - Napoli
33ª giornata, Napoli - Lazio
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Napoli - Bologna
37ª giornata, Pisa - Napoli
38ª giornata, Napoli - Udinese

4. ROMA 51
28ª giornata, Genoa - Roma
29ª giornata, Como - Roma
30ª giornata, Roma - Lecce
31ª giornata, Inter - Roma
32ª giornata, Roma - Pisa
33ª giornata, Roma - Atalanta
34ª giornata, Bologna - Roma
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Parma - Roma
37ª giornata, Roma - Lazio
38ª giornata, Hellas Verona - Roma

5. COMO 48
28ª giornata, Cagliari - Como
29ª giornata, Como - Roma
30ª giornata, Como - Pisa
31ª giornata, Udinese - Como
32ª giornata, Como - Inter
33ª giornata, Sassuolo - Como
34ª giornata, Genoa - Como
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Hellas Verona - Como
37ª giornata, Como - Parma
38ª giornata, Cremonese - Como

6. JUVENTUS 47
28ª giornata, Juventus - Pisa
29ª giornata, Udinese - Juventus
30ª giornata, Juventus - Sassuolo
31ª giornata, Juventus - Genoa
32ª giornata, Atalanta - Juventus
33ª giornata, Juventus - Bologna
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Juventus - Hellas Verona
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Torino - Juventus

7. ATALANTA 45
28ª giornata, Atalanta - Udinese
29ª giornata, Inter - Atalanta
30ª giornata, Atalanta - Hellas Verona
31ª giornata, Lecce - Atalanta
32ª giornata, Atalanta - Juventus
33ª giornata, Roma - Atalanta
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Atalanta - Genoa
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Atalanta - Bologna
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta

Ricordiamo che a differenza della corsa scudetto e salvezza, in caso di due o più squadre che chiudono il campionato a pari punti entrano in scena scontri diretti e classifica avulsa. Questo è il quadro al momento, squadra per squadra:

MILAN

In vantaggio
10ª giornata, Milan - Roma 1-0
22ª giornata, Roma - Milan 1-1

16ª giornata, Como - Milan 1-3
24ª giornata, Milan - Como 1-1

Da determinare
5ª giornata, Milan - Napoli 2-1
31ª giornata, Napoli - Milan

6ª giornata, Juventus - Milan 0-0
34ª giornata, Milan - Juventus

9ª giornata, Atalanta - Milan 1-1
36ª giornata, Milan - Atalanta

NAPOLI

In vantaggio
12ª giornata, Napoli - Atalanta 3-1
26ª giornata, Atalanta - Napoli 2-1

13ª giornata, Roma - Napoli 0-1
25ª giornata, Napoli - Roma 2-2

In svantaggio
14ª giornata, Napoli - Juventus 2-1
22ª giornata, Juventus - Napoli 3-0

Da determinare

5ª giornata, Milan - Napoli 2-1
31ª giornata, Napoli - Milan

10ª giornata, Napoli - Como 0-0
35ª giornata, Como - Napoli

ROMA

In svantaggio
10ª giornata, Milan - Roma 1-0
22ª giornata, Roma - Milan 1-1

13ª giornata, Roma - Napoli 0-1
25ª giornata, Napoli - Roma 2-2

16ª giornata, Juventus - Roma 2-1
27ª giornata, Roma - Juventus 3-3

Da determinare
15ª giornata, Roma - Como 1-0
29ª giornata, Como - Roma

18ª giornata, Atalanta - Roma 1-0
33ª giornata, Roma - Atalanta

COMO

In vantaggio
7ª giornata, Como - Juventus 2-0
26ª giornata, Juventus - Como 0-2

In parità
6ª giornata, Atalanta - Como 1-1
23ª giornata, Como - Atalanta 0-0

In svantaggio
16ª giornata, Como - Milan 1-3
24ª giornata, Milan - Como 1-1

Da determinare
10ª giornata, Napoli - Como 0-0
35ª giornata, Como - Napoli

15ª giornata, Roma - Como 1-0
29ª giornata, Como - Roma

JUVENTUS

In vantaggio
14ª giornata, Napoli - Juventus 2-1
22ª giornata, Juventus - Napoli 3-0

16ª giornata, Juventus - Roma 2-1
27ª giornata, Roma - Juventus 3-3

In svantaggio
7ª giornata, Como - Juventus 2-0
26ª giornata, Juventus - Como 0-2

Da determinare
5ª giornata, Juventus - Atalanta 1-1
32ª giornata, Atalanta - Juventus

6ª giornata, Juventus - Milan 0-0
34ª giornata, Milan - Juventus

ATALANTA

In parità
6ª giornata, Atalanta - Como 1-1
23ª giornata, Como - Atalanta 0-0

In svantaggio
12ª giornata, Napoli - Atalanta 3-1
26ª giornata, Atalanta - Napoli 2-1

Da determinare
5ª giornata, Juventus - Atalanta 1-1
32ª giornata, Atalanta - Juventus

9ª giornata, Atalanta - Milan 1-1
36ª giornata, Milan - Atalanta

18ª giornata, Atalanta - Roma 1-0
33ª giornata, Roma - Atalanta

