Torino, Casadei: "Buona prestazione, spero che il prossimo gol porti i tre punti"

Cesare Casadei, centrocampista del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta contro il Napoli: "La sconfitta rimane, abbiamo portato a casa zero punti però siamo consapevoli di aver fatto una buona prestazione. Il gol ci ha dato un po' di vita, purtroppo non abbiamo trovato il secondo però quello che dobbiamo fare adesso è concentrarci sulla prossima partita".

Cosa vi chiede D'Aversa?

"Sappiamo di essere in una situazione delicata, è stata una stagione difficile con tanti alti e bassi. La cosa che ha chiesto di più è l'atteggiamento, di andare in campo con la cattiveria giusta perché è quello che serve in questo momento".

Qual è la tua caratteristica migliore?

"A me piace inserirmi, attaccare lo spazio ed essere presente dentro l'area per fare gol e aiutare la squadra. Poi è normale che non c'è solo quello, ci sono tanti aspetti però cerco di migliorare in questo".

Sei a 4 gol, quanti ne vuoi fare da qui alla fine?

"Cinque, uno anche in Coppa Italia. Non so quanti ne farò da qui a fine stagione, cerco di farne il più possibile: è una cosa importante che deve andare a beneficio della squadra, speriamo che il prossimo arrivi con una vittoria per portare a casa dei punti".