Napoli, McTominay: "Dovevamo fare più gol, l'allenatore mi chiede standard elevati"
TUTTO mercato WEB
Il centrocampista del Napoli Scott McTominay ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 2-0 nel match di Champions League contro il Qarabag.
Grande vittoria: un segno anche di continuità?
"I primi minuti sono stati difficili, troppi errori, ma può succedere. Nel secondo tempo siamo andati meglio, ma dovevamo fare più gol".
Cambia il tuo ruolo, ma segni sempre.
"Voglio aiutare la squadra. L'allenatore mi chiede standard elevati, che segni o meno. Non vedo l'ora di giocare nel weekend, oggi tre punti importanti".
Serata speciale, ricordando Maradona.
"Sì incredibile, il pubblico qui è un qualcosa di iconico. Penso a tanti sogni che abbiamo già raggiunto e a quelli che vogliamo raggiungere ancora per questo club".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Le più lette
3 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Ora in radio
Primo piano
Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre: il regolamento ufficiale. Italia in quarta fascia (se ci sarà)
Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Serie A
Serie B
Serie C
Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Pronostici
Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
Calcio femminile