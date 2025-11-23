Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Inter Milan
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Questa sera alle 20.45 San Siro ospita Inter-Milan, il derby della Madonnina. In palio potrebbe esserci anche la vetta della classifica: un dettaglio che accende ulteriormente l'atmosfera e promette spettacolo fino all'ultimo minuto. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Inter-Milan, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Inter-Milan.

Consiglio TMW risultato esatto Inter-Milan: 2-1
snai8.75info
netwin9.00info
admiralbet9.00info
williamhill8.40info
Quote risultato esatto Inter Milan, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Inter-Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Gli scommettitori potrebbero aver puntato su questo risultato perché è lo stesso con cui si sono conclusi due degli ultimi tre derby disputati. Inoltre, considerando che entrambe le squadre lottano per la vetta della classifica, la sfida potrebbe essere segnata da grande tensione e equilibrio, rendendo il pareggio un esito plausibile.

Pronostico risultato esatto Inter-Milan: 1-1
eurobet6.80info
bet3656.50info
netbet6.75info
vincitu6.70info
Quote risultato esatto Inter-Milan, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Inter-Milan è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito scelto suggerisce una gara equilibrata, come conferma la storia recente del derby: negli ultimi anni è stato raro vedere una delle due squadre dilagare. Analizzando gli ultimi sette derby, infatti, solo in due occasioni la partita si è conclusa con più di una rete di differenza. Una volta è stato il Milan a imporsi con un netto 3-0 (nell'ultimo confronto diretto) e una volta l'Inter, vittoriosa per 5-1 nel 2023.

Inter-Milan quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
