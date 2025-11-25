Napoli, Conte sulla conferma dal 1' di Lang e Neres: "Sfruttiamo la loro onda emotiva"

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro il Qarabag.

Serata speciale per tanti motivi.

"Tutte le partite sono importanti. La partita di stasera riveste una grande importanza per i 3 punti, ma affrontiamo una squadra che avrà la nostra stessa idea. C'è grande rispetto, hanno fatto risultato anche contro squadre blasonate ma vogliamo vincere la partite".

Risposta più che positiva da Lang e Neres.

"C'è da calibrare un po' le energie. Lang e Neres hanno fatto una buonissima partita e hanno fatto gol, giusto sfruttare questa onda emotiva da parte loro".

Si è fatto male anche Gutierrez?

"Sono cose che non posso controllare, la distorsione ci mancava: dispiace, parliamo di tante cose ma alla fine a avere o non avere i giocatori diventa di fondamentale importanza".