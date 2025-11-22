Pronostico Inter-Milan, il derby che può valere la vetta infiamma San Siro

Domenica sera San Siro si accende per il big match della dodicesima giornata: alle 20:45 va in scena il Derby della Madonnina, Inter-Milan. Una sfida che, per storia e rivalità, non è mai una partita come le altre.

Pronostico Inter-Milan quote

L'di Chivu arriva al derby con numeri da squadra dominante: tre vittorie consecutive e quattro successi nelle ultime cinque gare testimoniano un rendimento solido, alimentato soprattutto da un attacco travolgente – 26 gol nelle prime 11 giornate, il migliore del campionato per distacco – e da una fase difensiva comunque discreta, con 12 reti incassate. Il, invece, si presenta all'appuntamento con un profilo più equilibrato: segna meno (17 gol fatti) ma concede anche meno (solo 9 reti subite), pagando però un eccesso di pareggi che ne ha rallentato la corsa. I tre X nelle ultime quattro partite hanno infatti fatto perdere terreno alla squadra rossonera, che arriva al derby con due punti di ritardo sui nerazzurri. Nelle, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Inter-Milan: OVER 0,5 1.05 info 10.00 info 1.05 info 1.04 info

Inter Milan pronostico, i precedenti

La storia del derby della Madonnina è lunghissima: 228 precedenti ufficiali, con l'Inter avanti nel bilancio complessivo grazie a 85 vittorie contro le 74 del Milan e 69 pareggi. Eppure, la storia recente racconta tutt'altro. I, firmando tre successi e due pareggi che hanno spezzato un lungo dominio nerazzurro: tra gennaio 2023 e aprile 2024 l'Inter aveva infatti messo in fila sei derby consecutivi, comprendendo anche le sfide di Champions League e Supercoppa. Negli ultimi sette derby, inoltre, il confronto ha: sei volte è uscito l'esito "Goal" e in cinque occasioni è arrivato l'Over 2,5.

Pronostico marcatore Inter-Milan

Tra i possibili protagonisti del derby spicca senza dubbio, già miglior marcatore in attività nella storia della stracittadina. Il capitano nerazzurro ha firmato 9 gol contro il Milan, numeri che lo collocano al terzo posto nella storia interista dietro a giganti come Nyers e Meazza. A questi si aggiungono anche 4 assist in 20 presenze complessive nel derby, un rendimento che testimonia quanto l'argentino sia decisivo nelle partite che contano. Il fatto che arrivi alla sfida di domenica forte di tre gare consecutive a segno non fa che rafforzare la sensazione che anche questa volta possa incidere in maniera determinante. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Inter-Milan: MARTINEZ SEGNA 2.65 info 2.75 info 2.65 info 2.65 info

Dove vedere Inter-Milan in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 23 novembre alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

