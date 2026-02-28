Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Rui Costa e l'uscita con il Real: "Per tutta la partita si è sentito solo il tifo del Benfica"

Yvonne Alessandro
Oggi alle 12:04Calcio estero
Yvonne Alessandro

Rui Costa, presidente del Benfica, ha parlato questa mattina ai soci del club portoghese nel giorno in cui il club compie 122 anni e vengono celebrati i soci con rispettivamente 75, 50 e 25 anni di affiliazione. Presentando poi un discorso a riguardo: "Nonostante la stagione non stia andando come volevamo, garantisco ai soci che lotteremo per il 39º titolo fino all'ultimo respiro". Siamo vicini alla tessera numero 440.000. La nostra ambizione è chiara: raggiungere e consolidare il traguardo dei 500.000 soci. Una meta all'altezza del club più grande del mondo".

José Mourinho e le sue aquile sono 10 punti di ritardo dal Porto di Farioli capolista, tuttavia. Il numero uno del Benfica poi ha slittato sul discorso inerente all'eliminazione dalla Champions League nel confronto con il Real Madrid: "Questa settimana non abbiamo avuto la fortuna che meritavamo a Madrid. Ma c'è una cosa che nessuno può negare: il sostegno incondizionato dei nostri tifosi. Per tutta la partita, in quello stadio si è sentito solo il Benfica. Nei momenti belli e in quelli meno belli".

Nel lungo discorso formulato da Rui Costa, la chiusura finale: "Voglio concludere con un'idea semplice ma essenziale: il Benfica siamo tutti noi, i Benfiquisti e, in particolare, i soci del club più grande del mondo. Sono i soci, tutti e ciascuno di noi qui presenti, che lo rendono così immenso, così straordinario, così glorioso. Siamo noi, soci, che lo manteniamo vivo, generazione dopo generazione. Viva i soci dello Sport Lisboa e Benfica. Viva lo Sport Lisboa e Benfica. E auguri al nostro amore più grande, al nostro Benfica, per i suoi 122 anni".

