"Abbiamo amici ovunque". I tifosi di Minnesota citano Star Wars contro l'ICE

Durante la partita d’esordio in casa all'Allianz Field contro Cincinnati, i tifosi del Minnesota United hanno attirato l’attenzione con una coreografia ispirata al mondo di Star Wars, che ha ripreso l’iconico simbolo dell’Alleanza Ribelle trasformandolo in una sagoma di loon, l’uccello simbolo del Minnesota. La frase scelta, "We have friends everywhere" ("Abbiamo amici ovunque"), è stata esposta nella curva durante la partita, seguita anche da magliette personalizzate al posto dello sponsor ufficiale.

La presenza di questo simbolo non è stata casuale: nelle ultime settimane, alcuni tifosi avevano adottato l’emblema della ribellione per esprimere la propria solidarietà a chi si oppone alle operazioni dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement), l’agenzia federale statunitense per l’immigrazione spesso al centro di critiche per metodi aggressivi, soprattutto in città come Minneapolis, che hanno portato alla morte di alcune persone.

Il messaggio degli ultras, accolto con entusiasmo da molti sostenitori, sembra voler richiamare proprio lo spirito antifascista e di resistenza raccontato nella serie Andor, dove i ribelli combattono contro un impero oppressivo. La squadra ha portato a casa la vittoria per 1-0 con gol decisivo di Kelvin Yeboah, ma è stato soprattutto l’aspetto simbolico della coreografia a far discutere sui social e nella stampa locale.