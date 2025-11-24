Serie C, 15ª giornata: punti pesanti quelli che centrano Livorno e Perugia. Notte fonda Torres

Con la serata di venerdì, e i primi tre anticipi, ha preso il via la 15ª giornata del campionato di Serie C, che si è conclusa poi interamente nella serata odierna, lunedì 24 novembre, come ormai di consueto per il campionato.

A concludere il tutto, due partite del Girone B, che hanno avuto a che fare con la zona salvezza, dove non cambiano molto le posizioni, ma dove il Livorno, battendo la Torres accorcia dal primo posto fuori dalla zona playout; notte fonda per i sardi, che vedono anche la vittoria del Perugia sulla Vis Pesaro, maturata in rimonta. I tre punti consentono al Grifo di staccare appunto dalla formazione rossoblù e di accorciare un minimo dal Bra: la zona rossa è sempre calda, ma Livorno e Perugia son vive.

Di seguito, programma completo e classifiche dei tre gironi:

SERIE C, 15ª GIORNATA

GIRONE B

Bra-Pontedera 2-0

9' De Biase, 90'+1 Dimatteo

Pianese-Forlì 3-2

32' e 56' Bellini (P), 34' Bertini (P), 75' [aut.] Masetti (P), 78' Coveri (F)

Ravenna-Gubbio 1-1

1' Di Marco (R), 33' [rig.] La Mantia (G)

Carpi-Rimini 2-1

6' Stanzani (C), 28' Sall (C), 43' Falasco (R)

Ascoli-Arezzo 0-2

74' Pattarello, 84' Chierico

Ternana-Juventus Next Gen 1-0

69' Leonardi

Guidonia Montecelio-Campobasso 0-0

Sambenedettese-Pineto 1-1

55' Bruzzaniti (P), 69' Candellori (S)

Livorno-Torres 3-1

43' [rig.] e 88' [rig.] Di Carmine (L), 53' Sala (T), 65' Dionisi (L)

Perugia-Vis Pesaro 2-1

29' Pucciarelli (V), 75' Bacchin (P), 83' Angella (P)

Classifica - Arezzo 38, Ravenna 35, Ascoli 31, Ternana 24, Guidonia Montecelio 24, Carpi 24, Pineto 23, Campobasso 21, Pianese 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Gubbio 19*, Sambenedettese 17, Juventus Next Gen 17*, Pontedera 15, Livorno 14, Bra 13, Perugia 12, Torres 8, Rimini -2

* una partita in meno

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A

Pro Patria-Pergolettese 3-1

14' e 82' [rig.] Mastroianni (PP), 59' Corti (P), 68' Di Munno (PP)

AlbinoLeffe-Lumezzane 0-1

15' Caccavo

Pro Vercelli-Alcione Milano 1-0

81' Akpa Akpro

Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi 2-2

12' Mignanelli (D), 45' Toniolo (A), 80' Minesso (A), 90' [rig.] Clemenza (D)

Virtus Verona-Triestina 0-0

Trento-Inter U23 0-1

78' Spinaccè

Union Brescia-Vicenza 0-1

45'+1 Costa (V), 68' Cisco (U)

Novara-Renate 0-1

78' De Leo

Giana Erminio-Ospitaletto 1-0

62' Vitale

Lecco-Cittadella 0-1

86' [rig.] Castelli

Classifica - Vicenza 39, Lecco 30, Union Brescia 29, Cittadella 27, Inter U23 25*, Alcione Milano 24, Pro Vercelli 22, Trento 20, Renate 20, Giana Erminio 19, Novara 18, Lumezzane 16, AlbinoLeffe 16, Ospitaletto 14, Arzignano Valchiampo 14, Dolomiti Bellunesi 14*, Pergolettese 13, Pro Patria 12, Virtus Verona 12, Triestina -8

* una partita in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Audace Cerignola-Crotone 2-0

61' Gambale, 67' Cretella

Giugliano-Casarano 1-3

13' Gega (C), 17' La Vardera (G), 45'+2 Cajazzo (C), 61' Guastamacchia (C)

Siracusa-Team Altamura 1-1

23' Poli (T), 90'+4 Di Paolo (S)

Sorrento-Casertana 1-1

37' Proia (C), 66' Bolsius (S)

Trapani-Foggia 3-1

3' Giron (T), 9' Fischnaller (T), 35' Minelli (F), 38' Grandolfo (T)

Monopoli-Picerno 0-2

29' e 76' Abreu (P)

Cavese-Atalanta U23 2-2

20' Sorrentino (C), 25' Vavassori (A), 38' Cortinovis (A), 44' [rig.] Orlando (C)

Catania-Latina 1-0

9' Forte

Cosenza-Benevento 1-1

15' Lamesta (B), 26' Kouan (C), 62' [rig.] Garritano (C)

Salernitana-Potenza 1-1

77’ Schimmenti (P), 86'Ferrari (S)

Classifica - Catania 31, Salernitana 31, Cosenza 29, Benevento 29, Casarano 24, Casertana 22*, Monopoli 22, Crotone 21, Potenza 20, Trapani 20, Audace Cerignola 19, Atalanta U23 18*, Cavese 17, Team Altamura 16, Giugliano 15, Latina 14, Sorrento 13, Siracusa 13, Picerno 13, Foggia 11

* una partita in meno

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva