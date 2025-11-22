Pronostico Lazio-Lecce: Sarri cerca continuità, ma occhio ai salentini in trasferta

La Lazio parte nettamente favorita nella sfida delle 18.00 contro il Lecce. La squadra di Sarri cerca riscatto dopo la sconfitta contro l'Inter, ma all'Olimpico arriverà un Lecce affamato di punti.

Pronostico Lazio-Lecce quote

Laarriva dalla sconfitta di San Siro (la quarta sconfitta stagionale), un ko che ha rallentato la corsa dei biancocelesti e li vede ora al nono posto con 15 punti. 13 gol segnati e 9 subiti raccontano di una squadra sostanzialmente equilibrata, ma ancora alla ricerca di quella continuità che finora è mancata. Un dato però fa ben sperare Sarri: 10 delle 13 reti realizzate sono arrivate all'Olimpico, segnale di un rendimento casalingo decisamente più convincente. Il, invece, arriva con il morale leggermente più alto grazie ai 4 punti raccolti nelle ultime due giornate, utili per allontanarsi dalla zona calda. Restano però evidenti le difficoltà dei giallorossi, come dimostra il bilancio di 8 gol fatti e 14 subiti. Occhio però al rendimento dei salentini lontano dal Via del Mare: 7 dei 10 punti totali sono infatti arrivati in trasferta. E nelle, l'esito UNDER 2,5 è offerto a:

Pronostico Lazio-Lecce: UNDER 2,5 1.65 info 1.65 info 1.64 info 1.65 info

Lazio Lecce pronostico, i precedenti

Sono 47 i precedenti tra Lazio e Lecce con un, avanti con 22 vittorie contro le 13 dei salentini, mentre i pareggi sono 12. Eppure, l'Olimpico negli ultimi anni non è stato terreno così favorevole alla squadra di Sarri. l'ultimo confronto casalingo si è infatti concluso con lo 0-1 firmato da Coulibaly e, analizzando le ultime sei sfide a Roma, emerge un equilibrio perfetto: due vittorie per parte e due pareggi. L'ultimo successo laziale risale alla stagione 2023/24, quando un gol di Felipe Anderson decise la sfida sull'1-0.

Pronostico marcatore Lazio-Lecce

Uno dei possibili protagonisti della sfida potrebbe essere. Il senegalese, autore di appena un tiro nelle cinque gare disputate da titolare, potrebbe avere una delle ultime occasioni dal primo minuto complice il mancato rientro di Castellanos. L'assenza dell'argentino pesa eccome: con lui in campo la Lazio aveva prodotto dieci gol in sei partite, mentre senza di lui la cifra si è drasticamente ridotta a tre reti in cinque incontri. Un divario che racconta molto e che aumenta le responsabilità sulle spalle di Dia, chiamato a invertire la rotta e a dimostrare di poter essere ancora una risorsa utile nell'attacco biancoceleste. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Lazio-Lecce: DIA SEGNA 2.95 info 2.95 info 2.80 info 3.00 info

Dove vedere Lazio-Lecce in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 23 novembre alle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

